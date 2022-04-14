Снова снег. Циклон, надвигающийся на Петербург с запада, изменит погоду

Петербург находится на периферии очередного циклона. Четверг, 14 апреля, начинается с солнечной погоды, но она скоро испортится.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём будет облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днем составит плюс 7–9, на побережье Финского залива местами до плюс 5.

