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    Снова снег. Циклон, надвигающийся на Петербург с запада, изменит погоду

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    1 комментарий

    Петербург находится на периферии очередного циклона. Четверг, 14 апреля, начинается с солнечной погоды, но она скоро испортится.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём будет облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днем составит плюс 7–9, на побережье Финского залива местами до плюс 5.

    Метеорологические условия в регионе формирует периферия очередного циклонического вихря, приближающегося с запада и несущего небольшие дожди, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

    В пятницу, 15 апреля, СЗ УГМС прогнозирует понижение дневной температуры до плюс 4–6 градусов и осадки — ночью преимущественно в виде дождя, днем преимущественно в виде мокрого снега. Снег ожидается и в ночь на субботу.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    NoName1234
    Какой уж снег….
    Скоро жара будет
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