Снова снег. Циклон, надвигающийся на Петербург с запада, изменит погоду

Петербург находится на периферии очередного циклона. Четверг, 14 апреля, начинается с солнечной погоды, но она скоро испортится.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём будет облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 0 — минус 2 градусов, днем составит плюс 7–9, на побережье Финского залива местами до плюс 5.
Метеорологические условия в регионе формирует периферия очередного циклонического вихря, приближающегося с запада и несущего небольшие дожди, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Атмосферное давление, по его словам, будет падать и составит
В пятницу, 15 апреля, СЗ УГМС прогнозирует понижение дневной температуры до плюс 4–6 градусов и осадки — ночью преимущественно в виде дождя, днем преимущественно в виде мокрого снега. Снег ожидается и в ночь на субботу.