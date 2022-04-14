Роспотребнадзор зарегистрировал тест, выявляющий сразу два фрагмента генома коронавируса

В России зарегистрирована новая тест-система для определения коронавируса с низкой вероятностью ложноотрицательного результата, сообщает 14 апреля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата», — говорится в сообщении.
Этот тест показывает результат через 20–25 минут. Все его компоненты производятся в самом институте.