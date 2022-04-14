Австралия ввела санкции против РЖД, «Газпрома» и ещё нескольких компаний

Правительство Австралии объявило о новых антироссийских санкциях в связи с конфликтом на Украине. Они коснутся 14 российских компаний, передаёт 14 апреля «Интерфакс» со ссылкой на МИД страны.



«Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России», — говорится в пресс-релизе.



В список входят: РЖД, «Газпром», «Газпром Нефть», «Транснефть», «Ростелеком», СОГАЗ, АЛРОСА, КАМАЗ, «Совкомфлот», «Русгидро», холдинг «Росэлектроника», Объединенная судостроительная корпорация, «Севмаш», Новороссийский морской торговый порт.

