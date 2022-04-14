    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, ю-з

    767мм

    71%

    Подробнее
    usd79.85eur86.72
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Австралия ввела санкции против РЖД, «Газпрома» и ещё нескольких компаний

    2132
    9 комментариев

    Правительство Австралии объявило о новых антироссийских санкциях в связи с конфликтом на Украине. Они коснутся 14 российских компаний, передаёт 14 апреля «Интерфакс» со ссылкой на МИД страны.

    «Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России», — говорится в пресс-релизе.

    В список входят: РЖД, «Газпром», «Газпром Нефть», «Транснефть», «Ростелеком», СОГАЗ, АЛРОСА, КАМАЗ, «Совкомфлот», «Русгидро», холдинг «Росэлектроника», Объединенная судостроительная корпорация, «Севмаш», Новороссийский морской торговый порт.

    «Наша нацеленность на российские государственные предприятия в координации с ключевыми партнерами подрывает их способность стимулировать российскую экономику», — отметили в МИД.

    До этого Австралия ввела санкции против крупнейших российских банков, некоторых российских бизнесменов и чиновников, в том числе Путина, а также заморозила международные резервы ЦБ РФ и запретила экспорт в Россию предметов роскоши.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (9)

    Daster
    Как мы теперь на поезде в Австралию будем добираттся
    А13579
    Взял тёще боковушку в плацкарте до Австралии. Это она теперь никуда не уедет?
    Батарейкин
    Т.о. аФФстралия не допустит прокладку к ней жд путей из России и газовой трубы с ямало-ненецким хазом. Это ведь так?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний