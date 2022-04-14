Определились полуфиналисты Лиги чемпионов — 2022. Там есть те, кого вы не ждали

Мадридский «Реал», в драматичном матче по итогам двух встреч обыгравший «Челси», сыграет с еще одним английским клубом — «Манчестер Сити».

В ночь на четверг, 14 апреля, стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов — 2021/2022.

Еще один посланец с британских островов — «Ливерпуль» — померяется силами с испанским «Вильярреалом», который также по итогам двух матчей сенсационно одолел мюнхенскую «Баварию».



Первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов состоятся 26 и 27 апреля, ответные — 3 и 4 мая. Все игры начнутся в 22:00 мск.

