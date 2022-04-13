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    После ДТП на Петроградской стороне козыряли пистолетом и били стекла

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    7 комментариев

    ДТП в Петроградском районе Петербурга обернулось демонстрацией оружия, а стекло одной из машин пострадало от руки разъяренного водителя. Впрочем, после перепалки оппоненты разошлись спокойно.

    Как стало известно «Фонтанке», авария произошла днем 13 апреля. Судя по видео, попавшему в наше распоряжение, после столкновения двух машин из «подбитой» «Киа» вышли двое мужчин, причем один с чем-то похожим на пистолет. Завязалась перепалка, мужчина с оружием, предположительно, разбил на машине обидчика — «Хендэ» — стекло. Тот пошел на таран снова — машина агрессивной парочки приняла удар дважды. Затем стороны, судя по всему, примирились и разъехались. По предварительным данным, граждане из «Киа» — уроженцы одного из южных регионов.

    «Фонтанка.ру»

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел у дома 89 по Каменноостровскому проспекту между 36-летним водителем «Хендэ» и 27-летним водителем «Киа». Обошлось без пострадавших, но из-за повреждения «Хендэ» подано заявление в полицию. Скоро подоспеет и встречное.

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    Комментарии (7)

    Zloi_prohozhiy
    На Хёнде мужик всё правильно сделал, если какой-то петух достаёт пистолет, надо таранить
    Ref
    Уроженец также направлял предмет похожий на пистолет на других водителей.
    hal9000
    Дурачки короч...)
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