После ДТП на Петроградской стороне козыряли пистолетом и били стекла

ДТП в Петроградском районе Петербурга обернулось демонстрацией оружия, а стекло одной из машин пострадало от руки разъяренного водителя. Впрочем, после перепалки оппоненты разошлись спокойно.
Как стало известно «Фонтанке», авария произошла днем 13 апреля. Судя по видео, попавшему в наше распоряжение, после столкновения двух машин из «подбитой» «Киа» вышли двое мужчин, причем один с чем-то похожим на пистолет. Завязалась перепалка, мужчина с оружием, предположительно, разбил на машине обидчика — «Хендэ» — стекло. Тот пошел на таран снова — машина агрессивной парочки приняла удар дважды. Затем стороны, судя по всему, примирились и разъехались. По предварительным данным, граждане из «Киа» — уроженцы одного из южных регионов.
«Фонтанка.ру»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, конфликт произошел у дома 89 по Каменноостровскому проспекту между 36-летним водителем «Хендэ» и 27-летним водителем «Киа». Обошлось без пострадавших, но из-за повреждения «Хендэ» подано заявление в полицию. Скоро подоспеет и встречное.