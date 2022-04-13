«Меня нельзя так просто испугать штрафом в 500к». Монеточка прокомментировала запрет петь песню «Мама, я не зигую»

«Я выложила трек «Мама, я не зигую», когда училась в школе, у меня не было тогда ни заработка, ни выступлений, не было аккаунта на стриминговых сервисах. Трека по-прежнему ни на каком из них нет, и я давно не пою эту песню. Но почему-то вспомнил про нее Костюшкин только через много лет, когда с меня уже можно стрясти что-то», — написала Монеточка 13 апреля в соцсетях.

Певица Монеточка прокомментировала решение суда, признавшего ее трек «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина. Исполнительница заявила, что штрафом в 500 тысяч рублей ее не испугать.

По ее словам, экспертиза сочла песню плагиатом, а не пародией, из-за недостаточного процента заимствований, а не из-за слишком большого.



«Результат суда не огорчил. Уверена, вы и так понимаете, что, делая публичные высказывания о ситуации в стране, я рискую многим… Меня нельзя так просто испугать штрафом в 500к. Я готова потерять гораздо больше и уже потеряла гораздо больше и, как видите, продолжаю петь и писать», — добавила Монеточка.



Певица отметила, что указанная песня — пародия, а ей, в свою очередь, приятно, когда кто-то берет ее треки за основу для творчества.



Ранее суд в Москве признал песню Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню «Женщина, я не танцую» экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Певице запретили ее исполнять и обязали выплатить Костюшкину полмиллиона рублей и сумму судебных расходов.

