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    «Меня нельзя так просто испугать штрафом в 500к». Монеточка прокомментировала запрет петь песню «Мама, я не зигую»

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    7 комментариев

    Певица Монеточка прокомментировала решение суда, признавшего ее трек «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина. Исполнительница заявила, что штрафом в 500 тысяч рублей ее не испугать.

    «Я выложила трек «Мама, я не зигую», когда училась в школе, у меня не было тогда ни заработка, ни выступлений, не было аккаунта на стриминговых сервисах. Трека по-прежнему ни на каком из них нет, и я давно не пою эту песню. Но почему-то вспомнил про нее Костюшкин только через много лет, когда с меня уже можно стрясти что-то», — написала Монеточка 13 апреля в соцсетях.

    По ее словам, экспертиза сочла песню плагиатом, а не пародией, из-за недостаточного процента заимствований, а не из-за слишком большого.

    «Результат суда не огорчил. Уверена, вы и так понимаете, что, делая публичные высказывания о ситуации в стране, я рискую многим… Меня нельзя так просто испугать штрафом в 500к. Я готова потерять гораздо больше и уже потеряла гораздо больше и, как видите, продолжаю петь и писать», — добавила Монеточка.

    Певица отметила, что указанная песня — пародия, а ей, в свою очередь, приятно, когда кто-то берет ее треки за основу для творчества.

    Ранее суд в Москве признал песню Монеточки «Мама, я не зигую» плагиатом на песню «Женщина, я не танцую» экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Певице запретили ее исполнять и обязали выплатить Костюшкину полмиллиона рублей и сумму судебных расходов.

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    Комментарии (7)

    Савва Морозов
    не в курсе, кто такая монеточка, но шуток про её копилочку - весь инет.
    hal9000
    Так а конечный итог ??чего добился Костюшкин??..))..кто у него пиар менеджер..??покажите мне его я ему дам банку зеленого горошка бесплатно..)))
    Neizvestniy
    Недалёкая певичка хочет уехать надолго а Магадан и там петь бесплатно?
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