Байден на год продлил режим ЧС, введенный «из-за действий России»

В США на год продлили режим чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» России. Соответствующий указ подписал 13 апреля президент Джо Байден.



В заявлении главы государства сказано, что эта мера направлена на устранение «необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, появившейся в результате вредоносной зарубежной деятельности» РФ.



Белый дом считает, что Москва якобы ведет политику, направленную на «подрыв проведения свободных и справедливых демократических выборов в США», использует «транснациональную коррупцию для оказания влияния на иностранные правительства», нарушает принципы международного права.

