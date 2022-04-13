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    Байден на год продлил режим ЧС, введенный «из-за действий России»

    1510
    4 комментария

    В США на год продлили режим чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» России. Соответствующий указ подписал 13 апреля президент Джо Байден.

    В заявлении главы государства сказано, что эта мера направлена на устранение «необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, появившейся в результате вредоносной зарубежной деятельности» РФ.

    Белый дом считает, что Москва якобы ведет политику, направленную на «подрыв проведения свободных и справедливых демократических выборов в США», использует «транснациональную коррупцию для оказания влияния на иностранные правительства», нарушает принципы международного права.

    Режим ЧС в связи с «российской угрозой» был введен в США 15 апреля 2021 года. Он дает президенту дополнительные возможности по введению санкций в отношении Москвы.

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    Комментарии (4)

    267188598
    Путин уже и в сша цены на бензин поднял. Бедные байданята…
    267188598
    Дрянь на дрянь
    267188598
    Дерьмо на дерьмо.
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