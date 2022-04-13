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    Расходы России на государственные СМИ выросли в три раза на фоне спецоперации

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    12 комментариев

    Объем финансирования государственных СМИ в России увеличился в три раза на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом свидетельствует статистика Минфина, опубликованная на сайте ведомства. Первым внимание на это обратило издание The Moscow Times.

    Так, за январь-март по статье «Средства массовой информации» из федерального бюджета было выделено 17,4 млрд рублей, в прошлом году значение за тот же период составляло 5,4 млрд рублей. В процентах исполнение бюджета по данной статье за указанный период 2022 года составило 15%, годом ранее — 5%. Так, расходы выросли более чем в 3 раза. Больше всего денег (свыше 13 млрд) ушло на телевидение.

    При этом финансирование армии в этот период увеличилось до 824 млрд рублей с 740 млрд рублей (на 11%), а расходы на национальную безопасность выросли до 501,6 млрд рублей с 474,4 млрд рублей (на 5,7%).

    По статье «Социальная политика» траты составили 1,719 трлн рублей, в прошлом году за тот же период — 1,614 трлн рублей, таким образом, они стали больше на 6,5%.

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    Комментарии (12)

    Ushat Pomoev
    Неужели виллы на берегу озера Комо так сильно подорожали?
    angel of death
    попытка заткнуть цветными фантиками... интересно, через сколько г-но прорвёт и оно потечёт из всех щелей? =)
    matthias
    овес нынче дорог?
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