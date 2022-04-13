Расходы России на государственные СМИ выросли в три раза на фоне спецоперации

Объем финансирования государственных СМИ в России увеличился в три раза на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом свидетельствует статистика Минфина, опубликованная на сайте ведомства. Первым внимание на это обратило издание The Moscow Times.



Так, за январь-март по статье «Средства массовой информации» из федерального бюджета было выделено 17,4 млрд рублей, в прошлом году значение за тот же период составляло 5,4 млрд рублей. В процентах исполнение бюджета по данной статье за указанный период 2022 года составило 15%, годом ранее — 5%. Так, расходы выросли более чем в 3 раза. Больше всего денег (свыше 13 млрд) ушло на телевидение.

