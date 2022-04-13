Когда и фейерверк пугает. Жители граничащих с Украиной районов рассказали, как им живется рядом со спецоперацией

Еще вчера житель Курска рассказывал «Фонтанке», что после обстрела пограничников в Судже, в Курской области все тихо. А сегодня, 13 апреля — снова минометный обстрел погранпункта. За время спецоперации случилось уже множество прилетов и залетов на территорию российских регионов, граничащих с Украиной. Как там живется обычным людям, выясняла «Фонтанка».

Фото: Антон Вергун/ТАСС Поделиться Поделиться





Сухопутная граница между Россией и Украиной — почти 2 тысячи километров. С Украиной граничат Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская области и на юге — Крым. За последние дни почти во всех, кроме Ростовской, объявлен на две недели желтый уровень опасности: по шкале риска — второй из трёх. В двух районах Краснодарского края, не граничащего по суше с Украиной, уровень опасности тоже повышен до желтого. Региональные власти объясняют это необходимостью подготовки к провокациям. Почему желтым стал Краснодарский край и не стал Ростов-на-Дону, как изменилась жизнь центра Черноземья с 24 февраля, «Фонтанке» рассказали жители разных городов.

Курск. Главная опасность прячется в мусоре 5 апреля в Суджанском районе Курской области из минометов обстреляны позиции наших пограничников, жертв и разрушений не было. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт на следующий день после обстрела на своей странице «ВКонтакте». На что жительница Суджанского района Оксана Фурсова написала в комментариях: «Этот пост был бы очень актуален вчера. У многих людей паника от полного отсутствия какой-либо формации. Нам, жителям Суджанского района было реально страшно». Видимо, губернатор учел критику и 13 апреля после обстрела другого погранпункта сразу сообщил в своем телеграмм-канале: «Сегодня в 14 часов в Кореневском районе из стрелкового оружия был обстрелян пограничный пункт пропуска. Ответным огнём огневая точка была подавлена. Жертв и разрушений нет». Житель Курска Иван говорит, что сейчас если и случаются обстрелы, то только непосредственно на границе. А желтый уровень опасности для обычного человека ничего не изменил: «Кроме того, что убрали все мусорки или заклеили их». На самом деле мусорки в Курской области были объявлены самыми опасными объектами еще в конце февраля — уже тогда крупные торговые центры, супермаркеты, сети магазинов либо совсем убрали мусорные баки и урны, либо оставили их у входов для антуража полностью закрытыми — упакованными в полиэтилен.

Иван говорит, что больше всего на настроениях в регионе отражаются не опасения за то, что может что-то прилететь с территории соседней Украины, а массовое подорожание: «В небольших городах, где низкая стоимость оплаты труда, подорожание сильно сказывается». Белгород. ««Я видела, как взорвалась нефтебаза» Белгородская область живет как на пороховой бочке с 24 февраля. В этот день даже закрыли школы и детские сады в приграничных с Украиной районах. В их число вошли и Ровеньки — там в первый день спецоперации сбили беспилотник. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что всего в тот день было зарегистрировано шесть разрушений: на Дальнюю Садовую улицу в Белгороде прилетел снаряд — пострадали двое взрослых и один ребенок, уничтожен жилой дом, повреждены еще восемь. Следственный комитет России возбудил уже не одно уголовное дело по факту обстрела Белгородской области. С начала операции от прилетевших снарядов пострадали люди в населенных пунктах Журавлевка, Никольское, поселок городского типа Северный, временный военный городок в селе Красный Октябрь… А утром 1 апреля два украинских вертолёта атаковали нефтяную базу в Белгороде. К счастью, пострадавших не было.

Марина, парикмахер из Белгорода рассказал «Фонтанке»: «Я видела, как взорвалась нефтебаза. Вышла в 5.30 погулять с собакой. А в 5.40 летели два вертолета, как раз по центру города, недалеко от городской администрации — наш дом расположен рядом с ней. И через некоторое время что-то загорелось, подумала, что взорвали железнодорожный вокзал. Только когда пришла на работу, узнала, что эти два вертолета взорвали нашу нефтебазу». На вопрос, как настроение, не страшно ли, отвечает: «Хотелось бы, конечно, ничего этого не видеть и не переживать, но сказать, что страшно? Наверное, нет. Детям, молодежи, думаю, возможно. Видят, что происходит на Украине, как люди к нам бегут — в Белгород. Их много прибывает, это страшно. Стараемся держаться, надо и о родителях еще позаботиться — маме 80 лет. Она живет на границе с Курском, там спокойнее, но самолеты тоже летают». Марина рассказывает, что прежде в Белгород многие переезжали с Севера, покупали квартиры. А теперь народ стал уезжать — кто-то продает свои квартиры, кто-то просто оставляет до лучших времен, уезжают поближе к Москве. «У кого деньги есть — собрались и уехали. А люди среднего достатка и ниже остаются в городе, — говорит она. — Но странно, цены на квартиры все равно растут». По данным местного издания за первый квартал 2022 года квадратный метр в новостройке в Белгороде подорожал на 9,6%. Стоил он в среднем 110,7 тыс. рублей. Теперь новая квартира в среднем стоит 6,7 млн рублей — дороже, чем в соседних Воронеже и Курске.

Версии взрыва на железнодорожных путях в Шебекино в городе обсуждались разные. В их числе и «мирная»: в тот день был сильный ливень с грозой, может, так и повредились несколько метров железнодорожного пути. Еще, по словам Марины, в Белгороде обсуждают распространяющиеся в народе слухи об обстрелах, скорее всего, приграничных районов области с 12 по 19 апреля. Возможная причина их появления в том, что в сети появилась «инструкция», якобы, от украинского «киберсообщества» о способах посеять панику в приграничных городах и с призывами к пользователям соцсетей распространять в российских пабликах фейковые слухи. Шебекино. Окопы рыли не зря 5 апреля жители Шебекино обнаружили у себя окопы. Глава округа Владимир Жданов успокоил и пояснил, что они вырыты по его распоряжению, а жители в безопасности. Но после подрыва в Шебекино железнодорожных путей Белгородская область последней из регионов, граничащих с Украиной, 11 апреля ввела «желтый» режим опасности. А 12-го мэрия Белгорода призвала горожан вступать в добровольную народную дружину: «В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка».

И 12-го же по городу прокатилась волна ложных минирований. Журналист из местной газеты «Красный Октябрь Белогорья» рассказал, что «минирование» было и прежде, но после 24 февраля участилось: «Родители беспокоятся, конечно, напряжение есть, особенно тревожатся женщины — понятно, что ситуация непростая, нервирует людей. Жители всех приграничных территорий переживают. Но в целом все, как обычно, — ничего не закрывается, люди работают, готовятся к посадкам на своих огородах — жизнь идет своим чередом». Судя по диалогам с местными жителями, они, действительно, тревожатся, но не паникуют: «Я стараюсь вообще новости не смотреть, и не дискутировать с людьми, не слушаю даже, что они обсуждают. О том, что взорвали железную дорогу, полчаса назад узнала, — говорит «Фонтанке» на следующие сутки после взрыва Оксана, администратор в местном салоне красоты. — Сил уже нет — то коронавирус, то — на тебе — Украина. Стараюсь выходить из этого состояния, думая о чем-то другом, берегу свои нервы».

Россошь. В Воронежской области без перемен

«Садик №21, сегодня 12.04 в 10 утра, что случилось? Родители все спешат забрать детей, прям торопятся, бегут, с какой-то серьёзной паникой в глазах, что же там на самом деле произошло?» — задают один и тот же вопрос жители Россоши Воронежской области в разных группах «ВКонтакте». Позже выяснилось — и в этом городке страдают от телефонного терроризма. «В семь детских садов прислали письма на е-мэйл о заложенной бомбе. Бомб не обнаружили, но детей на всякий случай распустили по домам», — рассказала «Фонтанке» Светлана, сотрудница цветочного магазина в Россоши. Именно в Россошанском и Кантемировском районах, граничащих с Украиной, губернатор региона Александр Гусев объявил о желтом уровне опасности. «Скорее всего, перестраховываются, ничего пока нет. Только какое-то запугивание. И даже не в ложном минировании дело. Военные ходят по городу — знаем, что это наши, а все равно как-то неуютно», — говорит Светлана. О взрыве в Шебекино она тоже узнала на следующий день, при этом жителей Россоши уверяют, что опасности для них нет. Хотя как только было принято решение о введении желтого уровня, появилась информация, что жителям Россоши и Кантемировки предложили эвакуироваться по желанию. Светлана говорит, что о таком предложении ни она, ни ее близкие ничего не знают: «В сравнении с Белгородской областью у нас тихо». Если 24 февраля кантемировская и россошанская районные комиссии по ЧС временно приостановили работу школ и детских садов на территории своих районов, то сейчас все учатся, как обычно. Из Алексеевского района Белгородской области (до 1954 года это была Воронежская область) молодежь ездит как обычно на учебу в россошанский колледж, в деревню к родителям приезжает в выходные. В других районах Воронежской области говорят, что военные действия заметны только по летающим туда-обратно военным самолетам и беженцам, их в регионе много. «В наших Лисках тихо, — говорит Владислав Борисович, пенсионер. — Даже возле Нововоронежской атомной станции (она расположена недалеко от нас) нет никакого движения. В первые дни мужчины пошли в военкоматы и их призывали, сейчас всех, кто туда приходит, разворачивают обратно, говорят, бойцов не надо, подождите. Ездил недавно в Орловскую область, видел колонны техники. Видел, как люди встречали наших военных с цветами, флагами». Владислав Борисович на жизнь в регионе смотрит с оптимизмом: «В магазинах все есть, даже сахар. Картошка, капуста, магазины завалены товарами. Капуста 84 рубля, картошка — наша, воронежская, хорошая — 50 рублей. Импортная — по 70, но наша лучше». Говорит, с бензином перебоев нет. Даже после того, как в Белгородской области взорвали нефтебазу и губернатор Гусев сказал, что надо помочь соседям с бензином: «Вижу, как туда идут машины с емкостями — бензин, дизель — везут всю горючку».

Краснодарский край. «Даже казаки улицы не патрулируют» Желтоопасными признаны Ейский и Щербиновский районы Краснодарского края — губернатор края Вениамин Кондратьев объявил, что с 11 апреля в этих муниципалитетах будут усиленно работать все правоохранительные органы. Жители рассказали «Фонтанке»: «У нас все норм. В конце февраля пару ракеток со стороны Мариуполя прилетело. И взорвалось за городом. И самолеты военные бороздили пространства неба. Но уже давно тишина». 24 февраля в сети, действительно, появилось видео с места прилета с большой воронкой в поле, у поселка Широчанка Ейского района. «Сейчас в школах калитки закрываются, когда они учатся, полицейских и военных особо нет, пока никаких проявлений. Даже казаки улицы не патрулируют, что удивительно», — рассказала «Фонтанке» Дарья. Единственный регион, отказавшийся вводить желтый уровень опасности, — Ростовская область. Без объяснения причины. А она, можно предположить, в том, что регион граничит в основном с Донецкой и Луганской областями, а границу с Мариупольским районом не считает опасной. Как рассказала «Фонтанке» жительница Ростова Екатерина, если у властей тревоги по поводу военных действий на территории сопредельных ДНР и ЛНР нет, то у жителей она сохраняется: «Вертолеты летают постоянно. А вчера какой-то умник устроил в соседнем парке фейерверк. Простым словом «испуг» наше состояние в тот момент не описывается». Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»