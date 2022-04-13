Чемезов: российские авиакомпании начнут получать Ту-214 и Ил-96 с 2024 года

Российские авиаперевозчики начнут получать самолеты Ту-214 и Ил-96. Об этом 13 апреля рассказал журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов, передает ТАСС.
«Эти самолеты уже поставляются, пока небольшая серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства. Первые поставки для авиакомпаний планируются в 2024 году», — сказал он.
По словам главы Ростеха, речь идет в основном о поставках Ту-214, а самолетов Ил-96 будет производиться не так много. Больше всего компании получат авиалайнеров «Сухой Суперджет» и МС-21.
«Основной акцент на Ту-214, по этой машине будет рост производства более чем в три раза — свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой. Самыми массовыми станут МС-21 и «Сухой Суперджет» в импортозамещенной версии — их не десятки, а сотни до 2030 года будет выпущено», — объяснил Чемезов.
Необходимость в увеличении производства Ту-214 и Ил-96 возникла из-за введения западных санкций и прекращения поставок Boeing и Airbus, а также из-за отказа европейских стран и США от технического обслуживания и поставки запчастей для самолетов.