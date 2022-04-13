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    Чемезов: российские авиакомпании начнут получать Ту-214 и Ил-96 с 2024 года

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    15 комментариев

    Российские авиаперевозчики начнут получать самолеты Ту-214 и Ил-96. Об этом 13 апреля рассказал журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов, передает ТАСС.

    «Эти самолеты уже поставляются, пока небольшая серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства. Первые поставки для авиакомпаний планируются в 2024 году», — сказал он.

    По словам главы Ростеха, речь идет в основном о поставках Ту-214, а самолетов Ил-96 будет производиться не так много. Больше всего компании получат авиалайнеров «Сухой Суперджет» и МС-21.

    «Основной акцент на Ту-214, по этой машине будет рост производства более чем в три раза — свыше 70 самолетов до 2030 года. По Ил-96 рост не такой заметный, эта машина не будет такой массовой. Самыми массовыми станут МС-21 и «Сухой Суперджет» в импортозамещенной версии — их не десятки, а сотни до 2030 года будет выпущено», — объяснил Чемезов.

    Необходимость в увеличении производства Ту-214 и Ил-96 возникла из-за введения западных санкций и прекращения поставок Boeing и Airbus, а также из-за отказа европейских стран и США от технического обслуживания и поставки запчастей для самолетов.

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    Комментарии (15)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    плохая новость, т.к. надо говорить не о планах, а о фактах вывода новых самолётов российского производства на авиалинию/
    266605617
    Настало время офигительных историй....
    alexpv
    Ну да, фэнтэзи про схемы петербургского метро мы уже 30 лет слушаем и внимаем на городском уровне, теперь сказки про авиаотрасль в федеральном масштабе на уши польются. Но возникает естественный вопрос, когда не было санкций и ограничений выпускать свои самолеты не могли, а теперь, когда даже винтик не купить за рубежом вдруг начнем.
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