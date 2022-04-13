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    Заказник «Лебяжий» оккупировали лебеди. Посмотрите, как они качаются на синих волнах

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    Сотни белых лебедей примкнули к первым прилетевшим птицам в районе природного заказника «Лебяжий» в Ломоносовском районе Ленобласти.

    Белоснежные пернатые в солнечный день похожи на маленькие льдинки между синей водой и голубым небом. Красивыми видами с южного побережья Финского залива любовался 13 апреля читатель «Фонтанки» Михаил.

    автор видео читатель «Фонтанки» Михаил

    Перелетные птицы совершают традиционные остановки в Ленобласти в рамках Беломоро-Балтийского пролётного пути. Поселок Лебяжье, где находится заказник, — одно из немногих мест в регионе, где можно увидеть лебедей в естественной среде обитания.

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