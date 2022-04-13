Производитель кофе Lavazza приостанавливает работу в России

Крупный итальянский производитель кофе Lavazza заявил о временной приостановке своей деятельности в России и прекращении распространения продукции на Украине. Об этом сказано в отчете за 2021 год, опубликованном 13 апреля на официальном сайте Lavazza Group.



В семейной компании объяснили это сложной геополитической обстановкой и форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых стало невозможно поставлять продукцию.



Lavazza также заявила, что ей придется столкнуться с «чрезвычайно сложным и трудным» 2022 годом из-за роста цен на сырье: зеленый кофе, упаковку, электроэнергию.

