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    Экономика и санкции

    Производитель кофе Lavazza приостанавливает работу в России

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    24 комментария

    Крупный итальянский производитель кофе Lavazza заявил о временной приостановке своей деятельности в России и прекращении распространения продукции на Украине. Об этом сказано в отчете за 2021 год, опубликованном 13 апреля на официальном сайте Lavazza Group.

    В семейной компании объяснили это сложной геополитической обстановкой и форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых стало невозможно поставлять продукцию.

    Lavazza также заявила, что ей придется столкнуться с «чрезвычайно сложным и трудным» 2022 годом из-за роста цен на сырье: зеленый кофе, упаковку, электроэнергию.

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    Комментарии (24)

    Russian Lives Matter
    А помните советский растворимый кофе по 6 руб за банку? Противная кислятина, а все равно дефицитом был. Верным путем идём, товарищи.
    266470386
    Lavazza не самый лучший итальянский кофе, но, вполне приличный. Во всяком случае Жокей и рядом не стоял. Только надо итальянский покупать. А не местный
    274620054
    А мне и так больше всего жокей нравится, эту марку даже и не знаю
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