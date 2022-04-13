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    В Петербурге выход на пацифистский митинг мамы с двумя детьми сочли неисполнением родительских обязанностей

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    Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла предупреждение экоактивистке Марине Паркиной, которая вышла на несанкционированный пацифистский митинг с двумя детьми. Об этом «Фонтанке» рассказала сама Паркина 13 апреля.

    Полиция встретила петербурженку у Гостиного двора 25 февраля. Её вместе с детьми доставили домой. Позже в квартиру пришел полицейский, в отношении Паркиной был составлен административный протокол по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка проведения митинга), затем статью переквалифицировали на 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

    Комиссия по делам несовершеннолетних усмотрела вину Паркиной и вынесла предупреждение. Адвокат намерен обжаловать это решение.

    После начала спецоперации на Украине в Петербурге регулярно проходили пацифистские митинги, сотни человек были задержаны. «Фонтанка» рассказывала истории некоторых из них.

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