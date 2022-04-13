Полевые травы вместо отходов. В Ленобласти избавились от мусорного полигона размером с 12 футбольных полей

Террикон, засеянный полевыми травами, появился под Сосновым Бором на месте сотен тысяч тонн отходов. Рекультивация потребовала два года и почти четверть миллиарда рублей.
Как сообщает 47news 13 апреля, ссылаясь на пресс-службу правительства Ленобласти, работы велись на старой свалке в деревне Ракопежи, ее эксплуатировали около 40 лет и закрыли в 2013 году.
В пресс-службе регоператора «УК по обращению с отходами Ленинградской области» объяснили, что рекультивацию проводили в два этапа. Сначала было сформировано тело террикона из уплотненных масс отходов, после — установлены системы пассивной дегазации и кольцевая дренажная система для сбора фильтрата. Вдобавок к этому была организована схема мониторинга подземных вод, которая продолжает функционировать и после завершения работ.
Во время второго этапа поверхность террикона накрыли изолирующей мембраной, уложили слои защитного минерального и растительного грунта, после чего ее засеяли многолетними травами — полевицей, мятликом луговым и овсяницей красной.
Отмечается, что восстановленная площадь земельного участка равна 9 гектарам, что эквивалентно 12,5 футбольных полей. Общий объем отходов составил 757,5 тыс. тонн, или 12,6 тысячи товарных вагонов.
На ликвидацию и очистку территории было потрачено 233 млн рублей. Работы велись с 2020 года и завершились в конце марта 2022-го. В УКООЛО добавили, что полигон в деревне Ракопежи — первый и пока единственный объект в Ленобласти, рекультивированный в рамках нацпроекта «Экология».