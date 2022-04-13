Полевые травы вместо отходов. В Ленобласти избавились от мусорного полигона размером с 12 футбольных полей

Террикон, засеянный полевыми травами, появился под Сосновым Бором на месте сотен тысяч тонн отходов. Рекультивация потребовала два года и почти четверть миллиарда рублей.

Как сообщает 47news 13 апреля, ссылаясь на пресс-службу правительства Ленобласти, работы велись на старой свалке в деревне Ракопежи, ее эксплуатировали около 40 лет и закрыли в 2013 году.



В пресс-службе регоператора «УК по обращению с отходами Ленинградской области» объяснили, что рекультивацию проводили в два этапа. Сначала было сформировано тело террикона из уплотненных масс отходов, после — установлены системы пассивной дегазации и кольцевая дренажная система для сбора фильтрата. Вдобавок к этому была организована схема мониторинга подземных вод, которая продолжает функционировать и после завершения работ.

