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    Полевые травы вместо отходов. В Ленобласти избавились от мусорного полигона размером с 12 футбольных полей

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    5 комментариев

    Террикон, засеянный полевыми травами, появился под Сосновым Бором на месте сотен тысяч тонн отходов. Рекультивация потребовала два года и почти четверть миллиарда рублей.

    Как сообщает 47news 13 апреля, ссылаясь на пресс-службу правительства Ленобласти, работы велись на старой свалке в деревне Ракопежи, ее эксплуатировали около 40 лет и закрыли в 2013 году.

    В пресс-службе регоператора «УК по обращению с отходами Ленинградской области» объяснили, что рекультивацию проводили в два этапа. Сначала было сформировано тело террикона из уплотненных масс отходов, после — установлены системы пассивной дегазации и кольцевая дренажная система для сбора фильтрата. Вдобавок к этому была организована схема мониторинга подземных вод, которая продолжает функционировать и после завершения работ.

    Во время второго этапа поверхность террикона накрыли изолирующей мембраной, уложили слои защитного минерального и растительного грунта, после чего ее засеяли многолетними травами — полевицей, мятликом луговым и овсяницей красной.

    Фото: УК по обращению с отходами Ленинградской области
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    Отмечается, что восстановленная площадь земельного участка равна 9 гектарам, что эквивалентно 12,5 футбольных полей. Общий объем отходов составил 757,5 тыс. тонн, или 12,6 тысячи товарных вагонов.

    На ликвидацию и очистку территории было потрачено 233 млн рублей. Работы велись с 2020 года и завершились в конце марта 2022-го. В УКООЛО добавили, что полигон в деревне Ракопежи — первый и пока единственный объект в Ленобласти, рекультивированный в рамках нацпроекта «Экология».

    Фото: УК по обращению с отходами Ленинградской области

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    Комментарии (5)

    274620054
    да кому мешала эта свалка! Мусор - обычный побочный эффект от нашей жизни, это надо принять
    VKuser133194187
    А что ещё можно было сделать? Переработать? Отходы уже сбежались за много лет. Только засыпать.
    angel of death
    тупо закопали отходы? =)
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