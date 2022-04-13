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    Петербургский муниципальный депутат получил штраф по статье о дискредитации ВС РФ

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    Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата муниципального образования «Южно-Приморский» Валерия Веремейчика. Об этом 13 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Народного избранника признали виновным по части 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны). 8 марта 2022 года депутат опубликовал в интернете видеообращение пацифистского характера, которое и было расценено как «дискредитация» Вооруженных сил России.

    В суде Веремейчик пояснил, что на заседании 24 февраля совет «Южно-Приморского» обсуждал боевые действия России на Украине, и мнения депутатов разделились; в обращении депутат выразил свое отношение к этому вопросу и 24 марта, сразу после посещения прокуратуры, удалил видео.

    Муниципал прокомментировал итоги суда на своей странице в «ВКонтакте». Он констатировал, что на заседании не признал свою вину. По мнению Веремейчика, статья, по которой его оштрафовали, не соответствует 29-й статье Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли, слова и распространения информации. Депутат добавил, что на заседании процитировал стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча» и пояснил, что видеообращение было именно об этом.

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