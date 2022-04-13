Петербургский муниципальный депутат получил штраф по статье о дискредитации ВС РФ

Народного избранника признали виновным по части 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны). 8 марта 2022 года депутат опубликовал в интернете видеообращение пацифистского характера, которое и было расценено как «дискредитация» Вооруженных сил России.

В суде Веремейчик пояснил, что на заседании 24 февраля совет «Южно-Приморского» обсуждал боевые действия России на Украине, и мнения депутатов разделились; в обращении депутат выразил свое отношение к этому вопросу и 24 марта, сразу после посещения прокуратуры, удалил видео.



Муниципал прокомментировал итоги суда на своей странице в «ВКонтакте». Он констатировал, что на заседании не признал свою вину. По мнению Веремейчика, статья, по которой его оштрафовали, не соответствует 29-й статье Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли, слова и распространения информации. Депутат добавил, что на заседании процитировал стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча» и пояснил, что видеообращение было именно об этом.

