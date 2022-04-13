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    «Одевайте хиджабы, полиция приехала». Петербургский главк показал, как брал предполагаемого спонсора террористов

    2015
    2 комментария

    Сотрудники петербургской полиции задержали 28-летнего мужчину, который, по их мнению, финансировал террористическую деятельность. 13 апреля главк показал видео, на котором силовики потревожили семью.

    Судя по кадрам, в поисках подозреваемого представителям правопорядка пришлось заглянуть в три квартиры. Во всех их встречали бородатые мужчины, одного положили лицом в пол. Он привел полицию к фигуранту уголовного дела, деликатно, но не слишком грамотно сказав на входе женщинам: «Одевайте хиджабы, полиция приехала», и попросив увести детей в комнату.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    А началось все с того, что сотрудники экономической полиции и регионального УФСБ установили, что с 2015-го по 2017 год неизвестный с целью финансирования террористической деятельности своего знакомого, исповедующего идеи религиозного экстремизма и терроризма, совершил семь переводов на общую сумму свыше 59 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

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    Комментарии (2)

    NoName1234
    Чёт мягко приняли…
    Карл XII
    Ещё бы цветы подарили …
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