«Ладога» — «Раухфусу». Как выглядит и сколько стоит способное следить за температурой мозга

В Петербурге появился второй уникальный аппарат для детских реанимаций. Его только что привезли в больницу Раухфуса. «Фонтанка» узнала, для чего и за чей счет.



«Фонтанка» узнала, что днем 13 апреля Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса получил новое оборудование для отделения реанимации — аппарат для управляемой нормо- и гипотермии Arctic Sun 5000.