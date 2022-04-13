«Ладога» — «Раухфусу». Как выглядит и сколько стоит способное следить за температурой мозга

В Петербурге появился второй уникальный аппарат для детских реанимаций. Его только что привезли в больницу Раухфуса. «Фонтанка» узнала, для чего и за чей счет.
«Фонтанка» узнала, что днем 13 апреля Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени Раухфуса получил новое оборудование для отделения реанимации — аппарат для управляемой нормо- и гипотермии Arctic Sun 5000.
По словам врачей, он позволит повысить качество оказания медицинской помощи детям с тяжелым поражением головного мозга. Как правило, такое случается при травмах. Если совсем в трех словах, то эта техника нужна, чтобы отслеживать малейшие изменения температуры пациента. «Существуют убедительные доказательства, что у пациентов с повреждением головного мозга гипертермическая реакция повышает вероятность летального исхода», — уверяют медики.
По данным нашего издания, оплатил новое оборудование президент известной петербургской компании «Ладога Дистрибьюшен» Вениамин Грабар. Цена вопроса, на всякий случай, — 6 миллионов рублей.
До сегодняшнего дня такой аппарат был единственным в городе на Неве в реанимации Детской городской больницы № 1.