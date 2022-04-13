Великобритания с 14 апреля запретит импорт железа и стали из России

Власти Великобритании в четверг внесут в парламент законопроект о запрете импорта изделий из железа и стали из России. Об этом 13 апреля сообщается на сайте британского МИДа.



«С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин», — приводится в релизе заявление министра иностранных дел Лиз Трасс.



Также в заявлении ведомства сказано, что Великобритания в координации с ЕС вводит санкции против 178 человек, которые поддерживают ЛНР и ДНР. Среди них оказались премьер-министр ДНР Александр Ананченко и председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов, а также Павел Езубов, которого МИД называет двоюродным братом миллиардера Олега Дерипаски, и Нигина Заирова, исполнительный помощник основного владельца «Альфа-банка» Михаила Фридмана.

