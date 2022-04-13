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    Экономика и санкции

    Великобритания с 14 апреля запретит импорт железа и стали из России

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    15 комментариев

    Власти Великобритании в четверг внесут в парламент законопроект о запрете импорта изделий из железа и стали из России. Об этом 13 апреля сообщается на сайте британского МИДа.

    «С завтрашнего дня мы запрещаем импорт российского железа и стали, а также экспорт квантовых технологий и передовых материалов, в которых так нуждается Путин», — приводится в релизе заявление министра иностранных дел Лиз Трасс.

    Также в заявлении ведомства сказано, что Великобритания в координации с ЕС вводит санкции против 178 человек, которые поддерживают ЛНР и ДНР. Среди них оказались премьер-министр ДНР Александр Ананченко и председатель совета министров ЛНР Сергей Козлов, а также Павел Езубов, которого МИД называет двоюродным братом миллиардера Олега Дерипаски, и Нигина Заирова, исполнительный помощник основного владельца «Альфа-банка» Михаила Фридмана.

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    Комментарии (15)

    265056402
    прикол наверное в том, что есть огромная масса товаров, которая не покрыта санкциями. Да и эти как-то в обход могут пойти.
    Главное же реклама, бедно жить никто там не хочет
    Daster
    Когда же прекратится эта вакханалия, впечатление такое что уже все запретили, от всего отказались, а все санкции санкции
    dedmoroz_5e4d8827384c2
    внесут в парламент законопроект

    не внесут// внесли пока мусор в СМИ, что внесут законопроект
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