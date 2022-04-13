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    Путин призвал «без волокиты» закончить испытания платформы «Северный полюс» и отправить ее в первую экспедицию

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    9 комментариев

    Испытания платформы «Северный полюс» необходимо завершить без волокиты, чтобы ледокольное судно отправилось в запланированную экспедицию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 13 апреля на совещании по развитию Арктики, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Одной из конкретных площадок международного научного взаимодействия призвано стать ледокольное судно «Северный полюс»... Оно не имеет аналогов, и мировое научное сообщество, безусловно, заинтересовано в том, чтобы оно появилось и начало работать», — сказал Путин.

    Глава государства призвал окончить все испытания без волокиты и отправить судно в первую экспедицию, которая запланирована на осень 2022 года.

    Ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс» спустили на воду в декабре 2020 года петербургские «Адмиралтейские верфи». Она позволит продолжать регулярные исследования природной среды, а также существенно улучшит качество прогнозов погоды. На борту должны быть 15 научных лабораторий, где ученые смогут круглый год проводить исследования. Предполагается, что платформа сможет без привлечения ледокола прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана в течение порядка двух лет и возвращаться обратно в порт.

    Платформа была заложена в 2018 году. Её длина — 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, осадка — 8,6 метра, водоизмещение — более 10 тысяч тонн, мощность головного двигателя — 4200 кВт, скорость — не менее 10 узлов. На борту экипаж из 14 человек, а также научный персонал — 34 человека.

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    Комментарии (9)

    157275652
    Скоро начнется спецоперация по освобождению белых медведей?
    А13579
    А сколько на ней санкционного оборудования? Или всё импортозаместили?
    274573038
    У нас все не имеет аналогов А как ни коснись Даже Черский сделан не у нас(
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