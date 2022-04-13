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    Заксобрание Петербурга объявило благодарность трем сотрудникам полиции

    2009
    2 комментария

    Петербургский парламент объявил благодарность за выдающиеся личные заслуги в обеспечении правопорядка и высокий профессионализм трем сотрудникам полиции, приурочив это к празднованию Дня юридической службы МВД. Документ был утвержден на заседании 13 апреля.

    Благодарность получили начальник 9-го отдела Управления ГИБДД Татьяна Бабина, глава правового отдела по вопросам миграции управления по вопросам миграции Константин Колесников и руководитель отделения административного судопроизводства 3-го отдела Анна Ранева.

    Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов попросил слово и констатировал, что перечисленные сотрудники — «достойные и квалифицированные люди, выполняющие важную и нужную работу».

    Парламентарий обратил внимание, что вопросы правового обеспечения административного судопроизводства — одни из важнейших направлений работы юридической службы.

    «Полиция должна быть органом охраны правопорядка, а не превращаться в карательный орган, решающий политические задачи запугивания и преследования инакомыслящих», — сказал парламентарий. Он добавил, что в городе не должны появляться административные протоколы за одиночные пикеты с плакатами пацифистского содержания.

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    Комментарии (2)

    VKuser1708951
    Награждают как всегда начальников. А не тех кто на земле работает и под пулями ходит.
    Opioman
    Чего то парламентарий путает. Никто их за пацифику не ловит — они нарушают марочный режим ))
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