Заксобрание Петербурга объявило благодарность трем сотрудникам полиции

Петербургский парламент объявил благодарность за выдающиеся личные заслуги в обеспечении правопорядка и высокий профессионализм трем сотрудникам полиции, приурочив это к празднованию Дня юридической службы МВД. Документ был утвержден на заседании 13 апреля.

Благодарность получили начальник 9-го отдела Управления ГИБДД Татьяна Бабина, глава правового отдела по вопросам миграции управления по вопросам миграции Константин Колесников и руководитель отделения административного судопроизводства 3-го отдела Анна Ранева.