Абросимов: Бизнес Петербурга просит налоговые льготы и мораторий на кадастровую оценку

Петербургские предприниматели из-за санкций просят ввести мораторий на кадастровую оценку и снизить ставки по земельному налогу и налогу на имущество. Об этом 13 апреля во время ежегодного отчета перед Заксобранием города рассказал региональный бизнес-омбудсмен Александр Абросимов в Мариинском дворце.



«Последние месяцы в мой адрес поступают многочисленные обращения предпринимателей, в которых содержатся предложения по поддержке устойчивой работы предприятий в условиях санкционного давления», — сказал уполномоченный.