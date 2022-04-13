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    Абросимов: Бизнес Петербурга просит налоговые льготы и мораторий на кадастровую оценку

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    Петербургские предприниматели из-за санкций просят ввести мораторий на кадастровую оценку и снизить ставки по земельному налогу и налогу на имущество. Об этом 13 апреля во время ежегодного отчета перед Заксобранием города рассказал региональный бизнес-омбудсмен Александр Абросимов в Мариинском дворце.

    «Последние месяцы в мой адрес поступают многочисленные обращения предпринимателей, в которых содержатся предложения по поддержке устойчивой работы предприятий в условиях санкционного давления», — сказал уполномоченный.

    В частности, предприниматели предложили ввести мораторий на проведение государственной кадастровой оценки всех объектов недвижимости города до 2024 года и дать возможность использовать при расчете налога на имущество организаций и расчете земельного налога результатов кадастровой оценки 2018 года.

    Предлагается снизить налоговую ставку до 1% от кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, используемых под административно-деловые и торговые центры, нежилых помещений, торговых объектов, общепита, объектов бытового обслуживания и объектов незавершенного строительства, добавил Абросимов.

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