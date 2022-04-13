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    Плохой день. На Васильевском нервный мужчина притер Mercedes, а затем выбил стекло кирпичом

    6607
    30 комментариев

    предоставила Ася Галиева

    Петербургскому блогеру и стилисту Асе Галиевой пришлось на время стать пешеходом из-за неадекватного мужчины, которому помешала её машина во дворе ЖК «Морской фасад». Инцидент на Васильевском острове попал в объектив камер видеонаблюдения. Ася поделилась кадрами с «Фонтанкой» 13 апреля.

    На записи видно, как проезжающий автомобиль сначала притирает Mercedes петербурженки, после чего из салона выходит водитель, осматривает свою машину со всех сторон и переходит дорогу. Там мужчина находит то ли камень, то ли кирпич и бросает его в заднее стекло неугодного транспортного средства. После мститель, видимо, сочтя свои действия достаточными, садится в автомобиль и уезжает.

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    Ася Галиева добавила, что инцидент произошел вечером 11 апреля. Примерно в 20:30 она вернулась домой, а спустя час задний бампер и часть крыла её машины ободрал незнакомец. Утром она нашла свой Mercedes побитым, с засыпанным стеклом салоном. Теперь автомобиль нуждается в ремонте, а петербурженка ищет восставшего против продукции немецкого автопрома. Заявление, по её словам, уже подано в 37-й отдел полиции.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (30)

    Zloi_prohozhiy
    У меня во дворе как-то подобный дегенерат так же припарковался, что машины еле-еле проезжали, и один, что забавно, тоже на БМВ, протиснуться не смог. Но он там из травмата шмальнул по боковым стёклам.
    Баба дура и запарковалась как оvца. Пешком ей ходить самое то.
    274564542
    девушка припарковалась очень грамотно , вплотную к вазону, а те кто восхваляет этого быдляка - сами такие же . и почему то никто не обратил внимание на площадку перед парадной - стоит сократить её на пол-метра и проезд будет норм.
    Live Evil
    О, я же этот "мерс" видел, когда на раёне за хлебушком ходил. Оччч красивый цвет.
    Кто-нибудь, передайте стилисту Асе, что криво паркующиеся недоумки в наших проездах действительно задрали. Как правило, чем круче авто, тем тупее. (Чувак с кирпичом тоже тот еще ублюдок, впрочем.) Еще передайте стилисту Асе, что всегда можно снять место в местных подземных парковках — там много предложений — и не тыркаться по нашим узостям. Ну, и напоследок, объясните девушке, что колеса лучше выпрямлять, чтобы не торчали: всегда безопаснее для нее и окружающих.
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