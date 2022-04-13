Плохой день. На Васильевском нервный мужчина притер Mercedes, а затем выбил стекло кирпичом

Петербургскому блогеру и стилисту Асе Галиевой пришлось на время стать пешеходом из-за неадекватного мужчины, которому помешала её машина во дворе ЖК «Морской фасад». Инцидент на Васильевском острове попал в объектив камер видеонаблюдения. Ася поделилась кадрами с «Фонтанкой» 13 апреля.

На записи видно, как проезжающий автомобиль сначала притирает Mercedes петербурженки, после чего из салона выходит водитель, осматривает свою машину со всех сторон и переходит дорогу. Там мужчина находит то ли камень, то ли кирпич и бросает его в заднее стекло неугодного транспортного средства. После мститель, видимо, сочтя свои действия достаточными, садится в автомобиль и уезжает.