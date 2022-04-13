Электричка на Мгу сбила на народной тропе через пути мужчину в наушниках

44-летний житель Петербурга попал под Электричку в районе станции Обухово.



ЧП произошло накануне около девяти вечера, сообщили «Фонтанке» 13 апреля в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. По предварительной информации, машинист электропоезда «Петербург-Мга» увидел на железнодорожных путях мужчину и начал ему сигналить. Так как пешеход никак на это не реагировал, он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина погиб.



Его личность установлена – это 44-летний местный житель. По предварительной информации, он решил перейти железнодорожные пути в районе станции «Обухово» по «народной тропе», а звуки сигнала электропоезда не слышал, так как был в наушниках.

