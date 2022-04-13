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    Электричка на Мгу сбила на народной тропе через пути мужчину в наушниках

    761
    2 комментария

    44-летний житель Петербурга попал под Электричку в районе станции Обухово.

    ЧП произошло накануне около девяти вечера, сообщили «Фонтанке» 13 апреля в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. По предварительной информации, машинист электропоезда «Петербург-Мга» увидел на железнодорожных путях мужчину и начал ему сигналить. Так как пешеход никак на это не реагировал, он применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина погиб.

    Его личность установлена – это 44-летний местный житель. По предварительной информации, он решил перейти железнодорожные пути в районе станции «Обухово» по «народной тропе», а звуки сигнала электропоезда не слышал, так как был в наушниках.

    Задержки движения поездов из-за ЧП не произошло.

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    Комментарии (2)

    Andrew_SWH
    А как там народ под остановившимися составами лезет!.. Кто-то прямо под колесами, кто-то через сцепку... При мне пара лет 50 лезла... мужик успел, а мадама его - нет, поезд уже тронулся, на ходу спрыгивала...
    Opus
    Понимаю, что в наушниках может быть активное шумоподавление, но не услышать тифон электрички надо постараться. Да и думать надо, когда по железной дороге идешь. Жалко, конечно, мужика, но...
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