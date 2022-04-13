Рукоятка молота и часть серпа исчезли с памятного столба на Дороге жизни у Рахьи

Следственный отдел по Всеволожску устанавливает обстоятельства исчезновения частей серпа и молота с километрового столба на Дороге жизни у поселка Рахья. Об этом 13 апреля сообщает СУ СК по Ленобласти.
О порче мемориала рассказали в правительстве Ленобласти. «Недостачу» декоративных элементов обнаружили во время дежурного объезда.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», — отметили в пресс-службе управления.
«Оторванный серп и молот обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса «Дорога жизни» при контрольном объезде объектов культурного наследия. Директор комплекса Юрий Щеглов уведомил о произошедшем Следственный комитет РФ», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.
Вице-губернатор по культуре Владимир Цой заявил, что уже завтра подрядчик выедет на место для реставрации столба.
«Символ героизма наших дедов и прадедов, сражавшихся против нацизма, будет восстановлен ко Дню Победы», — отметил Цой.