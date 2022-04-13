Рукоятка молота и часть серпа исчезли с памятного столба на Дороге жизни у Рахьи

Следственный отдел по Всеволожску устанавливает обстоятельства исчезновения частей серпа и молота с километрового столба на Дороге жизни у поселка Рахья. Об этом 13 апреля сообщает СУ СК по Ленобласти.

О порче мемориала рассказали в правительстве Ленобласти. «Недостачу» декоративных элементов обнаружили во время дежурного объезда.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», — отметили в пресс-службе управления.