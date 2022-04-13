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    Рукоятка молота и часть серпа исчезли с памятного столба на Дороге жизни у Рахьи

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    1 комментарий

    Следственный отдел по Всеволожску устанавливает обстоятельства исчезновения частей серпа и молота с километрового столба на Дороге жизни у поселка Рахья. Об этом 13 апреля сообщает СУ СК по Ленобласти.

    О порче мемориала рассказали в правительстве Ленобласти. «Недостачу» декоративных элементов обнаружили во время дежурного объезда.

    «На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», — отметили в пресс-службе управления.

    Фото: пресс-служба Ленобласти
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    «Оторванный серп и молот обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса «Дорога жизни» при контрольном объезде объектов культурного наследия. Директор комплекса Юрий Щеглов уведомил о произошедшем Следственный комитет РФ», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленобласти.

    Вице-губернатор по культуре Владимир Цой заявил, что уже завтра подрядчик выедет на место для реставрации столба.

    «Символ героизма наших дедов и прадедов, сражавшихся против нацизма, будет восстановлен ко Дню Победы», — отметил Цой.

    Фото: пресс-служба Ленобласти
    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    angel of death
    знать бы материал - из чего оно сделано... может и искать долго не придётся виновников... где там ближайший пункт приёма цветного лома? =/
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