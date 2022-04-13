Лихача, который устроил ДТП с пострадавшим на Металлистов и скрылся, отправили в колонию-поселение

В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил ДТП с пострадавшим в Красногвардейском районе осенью 2020 года. Мужчина пролетел перекресток на красный, столкнулся с другим автомобилем и скрылся.
Авария произошла ночью 19 сентября 2020 года на перекрестке проспекта Металлистов и Якорной улицы, сообщает 13 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый ехал на личном ВАЗ-2110 по Металлистов от Партизанской улицы в сторону Магнитогорской на скорости порядка
В результате ДТП пассажирка «Опеля» получила тяжелые травмы. Водитель «Лады» скрылся с места аварии, не сообщив о произошедшем в полицию.
Суд установил, что мужчина свою вину признал и высказал намерение возместить потерпевшей причиненный вред, но мер к этому пока не предпринял. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, но судимостей у него нет.
Красногвардейский районный суд Петербурга признал его виновным по