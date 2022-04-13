Лихача, который устроил ДТП с пострадавшим на Металлистов и скрылся, отправили в колонию-поселение

В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил ДТП с пострадавшим в Красногвардейском районе осенью 2020 года. Мужчина пролетел перекресток на красный, столкнулся с другим автомобилем и скрылся.



Авария произошла ночью 19 сентября 2020 года на перекрестке проспекта Металлистов и Якорной улицы, сообщает 13 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый ехал на личном ВАЗ-2110 по Металлистов от Партизанской улицы в сторону Магнитогорской на скорости порядка 82–100 км/ч. Приближаясь к перекрестку, он проигнорировал красный сигнал светофора и не стал тормозить перед стоп-линией. Вылетевшая на перекресток «десятка» столкнулась с Opel Astra, который следовал по Якорной от Красногвардейской площади в сторону проспекта Энергетиков на свой зеленый.