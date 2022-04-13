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    Лихача, который устроил ДТП с пострадавшим на Металлистов и скрылся, отправили в колонию-поселение

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    В Петербурге вынесли приговор водителю, который устроил ДТП с пострадавшим в Красногвардейском районе осенью 2020 года. Мужчина пролетел перекресток на красный, столкнулся с другим автомобилем и скрылся.

    Авария произошла ночью 19 сентября 2020 года на перекрестке проспекта Металлистов и Якорной улицы, сообщает 13 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый ехал на личном ВАЗ-2110 по Металлистов от Партизанской улицы в сторону Магнитогорской на скорости порядка 82–100 км/ч. Приближаясь к перекрестку, он проигнорировал красный сигнал светофора и не стал тормозить перед стоп-линией. Вылетевшая на перекресток «десятка» столкнулась с Opel Astra, который следовал по Якорной от Красногвардейской площади в сторону проспекта Энергетиков на свой зеленый.

    В результате ДТП пассажирка «Опеля» получила тяжелые травмы. Водитель «Лады» скрылся с места аварии, не сообщив о произошедшем в полицию.

    Суд установил, что мужчина свою вину признал и высказал намерение возместить потерпевшей причиненный вред, но мер к этому пока не предпринял. Ранее он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, но судимостей у него нет.

    Красногвардейский районный суд Петербурга признал его виновным по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и связанное с оставлением места ДТП) и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2,5 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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