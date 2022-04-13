В АТОР объяснили, как россиянам оказаться в Париже на майские праздники

Франция для россиян открылась с 1 апреля. Для въезда в страну не нужны сертификаты или тесты. «Необязательно лететь в Париж через Стамбул, Дубай или Доху. Стыковочные перелеты возможны и через Ереван. Из армянской столицы во французскую полетят сразу два лоукостера», — говорится в сообщении.

Зарубежные авиакомпании добавили новые рейсы по популярным направлениям. Россияне смогут отправиться в Париж, Лондон, Ниццу, а также на Крит, Маврикий и Бали, но только стыковочными перелетами. Об этом рассказали 13 апреля в Ассоциации туроператоров России ( АТОР ).

Авиакомпании Flyone Armenia и Transavia начнут летать из Еревана в Париж в конце апреля. Перелет на майские праздники по маршруту Москва — Ереван — Париж и обратно, уточняет АТОР, обойдется от 601 евро (от 52 тысяч рублей).

Сезонные рейсы в Ниццу начнет выполнять Flyone Armenia в июне: перелеты авиакомпанией по маршруту Москва — Ереван — Ницца будут стоить от 41,3 тысячи рублей.

Казахстанская Air Astana запустит прямой рейс из Нур-Султана и Алма-Аты на греческий Крит с 1 июня. Билет с вылетом в одну сторону стоит от 351 евро — 30,5 тысячи рублей. Перелет в Нур-Султан из Москвы обойдется от 15 тысяч рублей на одного.

Также в АТОР сообщили, что авиакомпания Emirates возобновляет рейсы из Дубая на Бали, в Лондон, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айрес. Еще увеличивается количество рейсов в Нигерию и на Маврикий.