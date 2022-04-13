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    Браслеты с бриллиантами и изумрудами нашли у пассажира рейса из Дубая, шмыгнувшего в «зеленый» коридор

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    1 комментарий

    Работники таможни в петербургском Пулково опросили пассажира, который решил пройти через «зеленый» коридор без декларирования. На поверку оказалось, что вещей он везет на 63 миллиона рублей.

    Как рассказали в пресс-службе СЗТУ 13 апреля, вместе с пассажиром из Дубая прилетели одежда, обувь, украшения, часы и игрушки. Предметы отправили на экспертизу.

    Фото: пресс-служба СЗТУ
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    «Часть ювелирных изделий выполнена из драгоценных металлов со вставками из драгоценных и недрагоценных камней. Материалами изготовления вставок в нескольких представленных на таможенную экспертизу товарах являются бриллиант, изумруд, ювелирное стекло», — отметили в пресс-службе. Общая стоимость товаров превысила 63 миллиона рублей.

    В СЗТУ добавили, что размер таможенных платежей за товары — более 18 миллионов.

    Фото: пресс-служба СЗТУ

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    Комментарии (1)

    ShkVAl
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