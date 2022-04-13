Браслеты с бриллиантами и изумрудами нашли у пассажира рейса из Дубая, шмыгнувшего в «зеленый» коридор

Работники таможни в петербургском Пулково опросили пассажира, который решил пройти через «зеленый» коридор без декларирования. На поверку оказалось, что вещей он везет на 63 миллиона рублей.
Как рассказали в пресс-службе СЗТУ 13 апреля, вместе с пассажиром из Дубая прилетели одежда, обувь, украшения, часы и игрушки. Предметы отправили на экспертизу.
«Часть ювелирных изделий выполнена из драгоценных металлов со вставками из драгоценных и недрагоценных камней. Материалами изготовления вставок в нескольких представленных на таможенную экспертизу товарах являются бриллиант, изумруд, ювелирное стекло», — отметили в пресс-службе. Общая стоимость товаров превысила 63 миллиона рублей.
В СЗТУ добавили, что размер таможенных платежей за товары — более 18 миллионов.