Браслеты с бриллиантами и изумрудами нашли у пассажира рейса из Дубая, шмыгнувшего в «зеленый» коридор

Работники таможни в петербургском Пулково опросили пассажира, который решил пройти через «зеленый» коридор без декларирования. На поверку оказалось, что вещей он везет на 63 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе СЗТУ 13 апреля, вместе с пассажиром из Дубая прилетели одежда, обувь, украшения, часы и игрушки. Предметы отправили на экспертизу.