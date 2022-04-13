    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 4

    4 м/с, с-з

    768мм

    70%

    Подробнее
    usd79.63eur86.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Белоусов заявил о просадке российской экономики. В промышленности и торговле — на 11%

    2158
    7 комментариев

    В российской экономике уже началась просадка из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности, однако она пока почти не затронула рынок труда. Об этом 13 апреля заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

    «Один из главных на сегодня рисков — «просадка» экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, — хотя она пока практически не затронула рынка труда», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

    По его словам, снижение объемов производства в промышленности и торговле составляет около 11 %, а в других секторах — 9–10 %.

    Для поддержки экономики РФ ускорили поступление в нее средств «по каналам государственного бюджета». Как уточнил Белоусов, за первый квартал расходы федерального бюджета к прошлому году выросли на 20 %.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Минфин и Минэкономразвития оценили прогноз снижения ВВП России в 2022 году. Предварительно, оно составит более 10 %, что повлияет на доходы бюджета и регионов.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    266161435
    "просадка", как мило сказано! ценники, услуги - все подорожало в 2 раза. возмездие придет очень скоро.
    Dmitry Antonov
    А где все одобряторы-оптимисты? Почему не пишут, что всё идёт по плану, совсем не страшно, и что со следующего месяца будет полное и успешное импортозамещение?
    Alex000
    Минус 11% за месяц?
    Весёлые перспективы.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний