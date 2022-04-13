Белоусов заявил о просадке российской экономики. В промышленности и торговле — на 11%

В российской экономике уже началась просадка из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности, однако она пока почти не затронула рынок труда. Об этом 13 апреля заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

«Один из главных на сегодня рисков — «просадка» экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, — хотя она пока практически не затронула рынка труда», — сказал он, выступая в Совете Федерации.