Белоусов заявил о просадке российской экономики. В промышленности и торговле — на 11%

В российской экономике уже началась просадка из-за транспортных ограничений и недостатка ликвидности, однако она пока почти не затронула рынок труда. Об этом 13 апреля заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».
«Один из главных на сегодня рисков — «просадка» экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности в экономике — с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка, к сожалению, уже началась, — хотя она пока практически не затронула рынка труда», — сказал он, выступая в Совете Федерации.
По его словам, снижение объемов производства в промышленности и торговле составляет около
Для поддержки экономики РФ ускорили поступление в нее средств «по каналам государственного бюджета». Как уточнил Белоусов, за первый квартал расходы федерального бюджета к прошлому году выросли на
Ранее «Фонтанка» писала, что Минфин и Минэкономразвития оценили прогноз снижения ВВП России в 2022 году. Предварительно, оно составит более