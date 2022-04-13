Самостоятельная шестилетка вернулась домой в Петербурге в сопровождении росгвардейцев

Шестилетняя девочка возвращалась домой одна после занятий в Петроградском районе и заплутала. Дорогу до дома ей указали сотрудники вневедомственной охраны.
Сообщение о том, что дошкольница не вернулась домой после занятий в детском учреждении на Большом проспекте
Приметы шестилетней девочки были переданы всем патрульным в районе. Первыми её увидели идущей по Гатчинской улице росгвардейцы. О найденной потеряшке сообщили в полицию, и вскоре девочке привезли маму.
Дошкольница рассказала, что после занятий перепутала направление и перешла через дорогу на другую улицу. Она заплутала и не смогла найти дорогу до дома самостоятельно.