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    Самостоятельная шестилетка вернулась домой в Петербурге в сопровождении росгвардейцев

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    1 комментарий

    Шестилетняя девочка возвращалась домой одна после занятий в Петроградском районе и заплутала. Дорогу до дома ей указали сотрудники вневедомственной охраны.

    Сообщение о том, что дошкольница не вернулась домой после занятий в детском учреждении на Большом проспекте П. С., поступило в полицию накануне около девяти вечера от обеспокоенной матери, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УВО 13 апреля.

    Приметы шестилетней девочки были переданы всем патрульным в районе. Первыми её увидели идущей по Гатчинской улице росгвардейцы. О найденной потеряшке сообщили в полицию, и вскоре девочке привезли маму.

    Дошкольница рассказала, что после занятий перепутала направление и перешла через дорогу на другую улицу. Она заплутала и не смогла найти дорогу до дома самостоятельно.

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    Комментарии (1)

    ProstoZloy
    Девочка с "особенными" возможностями?
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