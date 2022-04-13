В США умерла знаменитая ленинградская фигуристка

В возрасте 63 лет скончалась чемпионка мира 1981 года в парном катании Ирина Воробьёва. Она умерла в Колорадо-Спрингс, США, где работала тренером после завершения карьеры.
«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнёрами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива… Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать всё! Яркая личность», — сказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина, которая работала с Воробьёвой.
Ирина Воробьёва родилась в Ленинграде 30 июня 1958 года. Под руководством Москвиной она в паре с Александром Власовым становилась призёром чемпионатов Европы и мира, чемпионкой СССР 1976 года, а в паре с Игорем Лисовским — чемпионкой мира 1981 года и чемпионкой Европы 1981 года. В 1990-х переехала в США.