В США умерла знаменитая ленинградская фигуристка

В возрасте 63 лет скончалась чемпионка мира 1981 года в парном катании Ирина Воробьёва. Она умерла в Колорадо-Спрингс, США, где работала тренером после завершения карьеры.

«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнёрами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива… Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать всё! Яркая личность», — сказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина, которая работала с Воробьёвой.