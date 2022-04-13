Бизнес-омбудсмен: Грузопоток и объем работ в морских перевозках Петербурга сократились на треть

По данным уполномоченного по правам предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова, в Петербурге в сфере морских перевозок грузопоток и объем работ сократились на
«Санкции очень сильно ударили прежде всего по перевозкам в связи с закрытием портов, отказом многих компаний перевозить, в частности, компанией Maersk и другими, грузы, которые направлены в адрес Российской Федерации», — признал бизнес-омбудсмен.
«Грузопоток и в принципе объем работ, количество судозаходов снизилось порядка
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Maersk объявил о планах прекратить отправление грузов в РФ еще 28 февраля. 2 марта в компании пояснили, что решение принято во избежание неконтролируемого скопления грузов в российских и зарубежных портах. При этом запрет на перевозку не распространялся на товары первой необходимости, но 4 марта и их прекратили ввозить и вывозить в порты Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска. Позже, 15 марта, глава