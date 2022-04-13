Бизнес-омбудсмен: Грузопоток и объем работ в морских перевозках Петербурга сократились на треть

По данным уполномоченного по правам предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова, в Петербурге в сфере морских перевозок грузопоток и объем работ сократились на 30–35 % . Такие данные были озвучены 13 апреля во время ежегодного отчета перед Заксобранием города в Мариинском дворце.

«Санкции очень сильно ударили прежде всего по перевозкам в связи с закрытием портов, отказом многих компаний перевозить, в частности, компанией Maersk и другими, грузы, которые направлены в адрес Российской Федерации», — признал бизнес-омбудсмен.



«Грузопоток и в принципе объем работ, количество судозаходов снизилось порядка 30–35 % », — добавил Абросимов.