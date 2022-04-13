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    Бизнес-омбудсмен: Грузопоток и объем работ в морских перевозках Петербурга сократились на треть

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    4 комментария

    По данным уполномоченного по правам предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова, в Петербурге в сфере морских перевозок грузопоток и объем работ сократились на 30–35 %. Такие данные были озвучены 13 апреля во время ежегодного отчета перед Заксобранием города в Мариинском дворце.

    «Санкции очень сильно ударили прежде всего по перевозкам в связи с закрытием портов, отказом многих компаний перевозить, в частности, компанией Maersk и другими, грузы, которые направлены в адрес Российской Федерации», — признал бизнес-омбудсмен.

    «Грузопоток и в принципе объем работ, количество судозаходов снизилось порядка 30–35 %», — добавил Абросимов.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Maersk объявил о планах прекратить отправление грузов в РФ еще 28 февраля. 2 марта в компании пояснили, что решение принято во избежание неконтролируемого скопления грузов в российских и зарубежных портах. При этом запрет на перевозку не распространялся на товары первой необходимости, но 4 марта и их прекратили ввозить и вывозить в порты Санкт-Петербурга, Калининграда и Новороссийска. Позже, 15 марта, глава A.P. Moeller-Maersk заявил, что компания планирует завершить операции с контейнерами из РФ до конца апреля.

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    Комментарии (4)

    виноватобама
    это только сделает нас сильнее.... очень сильные и очень бедные
    266161435
    провести сокращение штата работников порта. высвободившихся - отправить в военкоматы, выдать ружо, сухпаек и отправить в спецпоход. перед выходом - им преклонить колено перед буковками. и с богом!
    Alex000
    И это "стрижка только начата".
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