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    Сотрудники ФСБ задержали бывшего главу администрации Лебяженского поселения

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    2 комментария

    Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали бывшего главу администрации Лебяженского городского поселения Александра Магона. Об этом 13 апреля сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу управления. Магону готовятся вменить злоупотребление должностными полномочиями, с ним в отдел отправились два предполагаемых сообщника.

    По данным УФСБ, с 2017 по 2022 год тройка во главе с Магоном организовала хищение двух участков общей площадью 9,6 гектара в Ломоносовском районе. Ущерб бюджету поселения составил больше 18 млн рублей. Всем задержанным в ближайшее время должны избрать меру пресечения

    Александр Магон возглавлял администрацию Лебяженского городского поселения с декабря 2014-го по октябрь 2019 года.

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    Комментарии (2)

    Главный спец по технике консервации
    Куда-то пропали все защитники прав и свобод государевых людей. Или это только коломойского (или как его там) нельзя было сажать? :)
    Ser_N0771
    учитывая фактический монополизм в "предоставлении" земельных участков можно потрясти изрядное количество "глав"...
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