Сотрудники ФСБ задержали бывшего главу администрации Лебяженского поселения

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали бывшего главу администрации Лебяженского городского поселения Александра Магона. Об этом 13 апреля сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу управления. Магону готовятся вменить злоупотребление должностными полномочиями, с ним в отдел отправились два предполагаемых сообщника.



По данным УФСБ, с 2017 по 2022 год тройка во главе с Магоном организовала хищение двух участков общей площадью 9,6 гектара в Ломоносовском районе. Ущерб бюджету поселения составил больше 18 млн рублей. Всем задержанным в ближайшее время должны избрать меру пресечения