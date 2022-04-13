Попойка коллег в Ленобласти закончилась угоном машины работодателя

Два механика коммерческой фирмы выпивали у коллеги-водителя в Кингисеппском районе Ленобласти, после чего один решил прокатиться на автомобиле компании. Ему удалось проездить около часа, прежде чем его остановила полиция.

В 23:55 10 апреля на 6-м километре автодороги «Лужицы — 1 Мая» сотрудники ГИБДД остановили УАЗ-«буханка», принадлежащий строительной фирме. За рулем находился 35-летний местный житель, механик этой самой фирмы, который прав управлять этим автомобилем не имел. Мужчину доставили в отдел и составили на него административный протокол за «пьяное» вождение (ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ), после чего отпустили под обязательство о явке, УАЗ отправили на штрафстоянку. А днем 12 апреля в полицию поступило заявление об угоне, стало известно «Фонтанке» 13 апреля.

С заявлением обратился 27-летний механик по транспорту этой же компании. Он рассказал, что 10 апреля они с задержанным механиком распивали спиртные напитки дома у еще одного коллеги — водителя похищенной «буханки». Около одиннадцати вечера механик взял лежавшие в свободном доступе ключи от УАЗа, стоявшего рядом с домом, и угнал его.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Подозреваемого снова задержали и поместили в изолятор.