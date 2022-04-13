В Петербурге выросло число новых случаев коронавируса

Число новых случаев коронавируса в Петербурге незначительно выросло. В городе за сутки зарегистрировано 587 новых заболевших (508 днем ранее), следует из данных федерального оперштаба от 13 апреля.
На первом месте снова столица, где насчитали 933 новых инфицированных. Свердловская область опустилась на второе место с 629 новыми случаями.
Всего в России выявили 11 754 (10 910 накануне) случая заражения за сутки. Выздоровели 28 135 (31 271 днем ранее) человек. Число госпитализированных снизилось — 3 297 (4 233 ранее). Умерли 267 пациентов. В Петербурге — 10 летальных исходов.