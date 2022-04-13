Полиция Петербурга задержала группу, которая за два года обманула 500 человек через сайты по продаже компьютерной техники

Шесть человек задержали сотрудники экономической полиции Петербурга по материалам, собранным управлением «К» по делам о мошенничестве в интернете.



Обыски полицейские провели в квартирах пятерых мужчин в возрасте от 27 до 37 лет и одной женщины 43 лет. По версии следствия, группа собралась в январе 2020 года. По предварительной информации, за два года они создали в общей сложности 320 сайтов для имитации продажи компьютерной и бытовой техники. Фактически же, получив деньги, клиента блокировали. Деньги, полученные в виде частичной или полной предоплаты, обналичивались через банкоматы в Петербурге. Площадки периодически удалялись, так как на них поступали многочисленные жалобы от пострадавших.

