    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 4

    4 м/с, с-з

    768мм

    70%

    Подробнее
    usd79.63eur86.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Полиция Петербурга задержала группу, которая за два года обманула 500 человек через сайты по продаже компьютерной техники

    2869
    обсудить

    Шесть человек задержали сотрудники экономической полиции Петербурга по материалам, собранным управлением «К» по делам о мошенничестве в интернете.

    Обыски полицейские провели в квартирах пятерых мужчин в возрасте от 27 до 37 лет и одной женщины 43 лет. По версии следствия, группа собралась в январе 2020 года. По предварительной информации, за два года они создали в общей сложности 320 сайтов для имитации продажи компьютерной и бытовой техники. Фактически же, получив деньги, клиента блокировали. Деньги, полученные в виде частичной или полной предоплаты, обналичивались через банкоматы в Петербурге. Площадки периодически удалялись, так как на них поступали многочисленные жалобы от пострадавших.

    В группе были четко распределены роли: кто-то работал в качестве оператора и принимал-обрабатывал заказы, другие занимались обналичиваем и распределением полученных средств.

    Таким образом участники группы совершили, по предварительным подсчетам, не менее 500 интернет-мошенничеств.

    В ходе обысков у подозреваемых изъяли средства связи с переписками, около 30 банковских карт, а также накопители с базами данных потерпевших.

    Четверых участников группы арестовали, остальных следствие отпустило под обязательство о явке.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний