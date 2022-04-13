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    Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы отправлять пожилых принудительно работать

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    8 комментариев

    Министерство юстиции сообщает 13 апреля о разработанном проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

    Минюст предлагает изменить возрастные ограничения осужденных для назначения наказания в виде принудительных работ. Сейчас трудом можно наказывать мужчин до 60 лет, а женщин — до 55. Предельный возраст может увеличиться на пять лет.

    24 февраля Конституционный суд постановил, что статья 53.1 УК РФ частично не соответствует Конституции, так как она исключает замену неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами осужденному мужчине только потому, что ему исполнилось 60 лет.

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    Комментарии (8)

    ProstoZloy
    Что было хорошо при Сталине, так это то, что даже представители советской элиты регулярно отправлялись "принудительно работать".
    "Нельзя проводить две дисциплины: одну для рабочих, а другую – для вельмож. Дисциплина должна быть одна"
    А не так, как сегодня, когда укравший миллиарды сидит дома, а буханку хлеба - машет кайлом.
    Cashmare
    а заголовок выглядит так, как будто всех неработающих пенсионеров - на рудники. и закадровый дьявольский хохот
    chip1
    Все о народе думают!
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