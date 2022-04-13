Минюст предложил внести изменения в УК, чтобы отправлять пожилых принудительно работать

Министерство юстиции сообщает 13 апреля о разработанном проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Минюст предлагает изменить возрастные ограничения осужденных для назначения наказания в виде принудительных работ. Сейчас трудом можно наказывать мужчин до 60 лет, а женщин — до 55. Предельный возраст может увеличиться на пять лет.

24 февраля Конституционный суд постановил, что статья 53.1 УК РФ частично не соответствует Конституции, так как она исключает замену неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами осужденному мужчине только потому, что ему исполнилось 60 лет.