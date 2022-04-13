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    В Петербурге для малоимущих вводятся выплаты на детей от 8 до 17 лет

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    В Петербурге вводятся социальные выплаты для малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет. На заседании 13 апреля Заксобрание единогласно утвердило в первом чтении соответствующую корректировку Социального кодекса.

    Речь идет о ежемесячной денежной выплате, претендовать на нее могут семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В этом случае семья будет получать от 50 до 100 % от суммы в 12 760 рублей — в зависимости от материального положения.

    Инициативу внес губернатор Петербурга, его представитель в парламенте Константин Сухенко напомнил, что сегодня уже есть аналогичные выплаты на детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет. По данным Сухенко, выплаты будут распространяться примерно на 37 тысяч детей, притом что численность детей в Петербурге составляет порядка 446 тысяч.

    «[Это] позволит обеспечить им, особенно в нынешних условиях, с учетом некоторой, может, нестабильности социальной, более комфортные условия существования», — добавил Сухенко.

    Всего на эти цели планируется потратить 3,4 млрд рублей, из них 2,7 млрд — из бюджета города и около 700 млн — через Пенсионный фонд, добавил член правительства.

    Выплаты будут начисляться с 1 апреля, заявителю будет необходимо обратиться в МФЦ либо подать заявление через «Госуслуги», собирать справки не надо. Заявление должны рассмотреть в течение 30 суток.

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