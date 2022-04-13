В Петербурге для малоимущих вводятся выплаты на детей от 8 до 17 лет

В Петербурге вводятся социальные выплаты для малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет. На заседании 13 апреля Заксобрание единогласно утвердило в первом чтении соответствующую корректировку Социального кодекса.



Речь идет о ежемесячной денежной выплате, претендовать на нее могут семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В этом случае семья будет получать от 50 до 100 % от суммы в 12 760 рублей — в зависимости от материального положения.

Инициативу внес губернатор Петербурга, его представитель в парламенте Константин Сухенко напомнил, что сегодня уже есть аналогичные выплаты на детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет. По данным Сухенко, выплаты будут распространяться примерно на 37 тысяч детей, притом что численность детей в Петербурге составляет порядка 446 тысяч.