В Петербурге для малоимущих вводятся выплаты на детей от 8 до 17 лет

В Петербурге вводятся социальные выплаты для малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет. На заседании 13 апреля Заксобрание единогласно утвердило в первом чтении соответствующую корректировку Социального кодекса.
Речь идет о ежемесячной денежной выплате, претендовать на нее могут семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. В этом случае семья будет получать от 50 до
Инициативу внес губернатор Петербурга, его представитель в парламенте Константин Сухенко напомнил, что сегодня уже есть аналогичные выплаты на детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет. По данным Сухенко, выплаты будут распространяться примерно на 37 тысяч детей, притом что численность детей в Петербурге составляет порядка 446 тысяч.
«[Это] позволит обеспечить им, особенно в нынешних условиях, с учетом некоторой, может, нестабильности социальной, более комфортные условия существования», — добавил Сухенко.
Всего на эти цели планируется потратить 3,4 млрд рублей, из них 2,7 млрд — из бюджета города и около 700 млн — через Пенсионный фонд, добавил член правительства.
Выплаты будут начисляться с 1 апреля, заявителю будет необходимо обратиться в МФЦ либо подать заявление через «Госуслуги», собирать справки не надо. Заявление должны рассмотреть в течение 30 суток.