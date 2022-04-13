    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 1

    4 м/с, с-з

    768мм

    76%

    Подробнее
    usd79.63eur86.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Не «уборщица «Газпрома», но всё же. Сотрудницу клининговой компании задержали по делу о краже драгоценностей у пенсионерки в Купчино

    854
    обсудить

    Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже драгоценностей на четверть миллиона у пенсионерки во Фрунзенском районе.

    73-летняя жительница проспекта Славы обыскалась ювелирных драгоценностей после того, как 25 марта пустила в квартиру клининговую компанию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 13 апреля. Сумму ущерба женщина оценила в 300 тысяч рублей.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

    Подозреваемую, 45-летнюю иностранку из одной среднеазиатской республики, взяли 11 апреля около десяти вечера на Будапештской улице. Похищенное у нее было изъято.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний