Не «уборщица «Газпрома», но всё же. Сотрудницу клининговой компании задержали по делу о краже драгоценностей у пенсионерки в Купчино

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже драгоценностей на четверть миллиона у пенсионерки во Фрунзенском районе.

73-летняя жительница проспекта Славы обыскалась ювелирных драгоценностей после того, как 25 марта пустила в квартиру клининговую компанию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 13 апреля. Сумму ущерба женщина оценила в 300 тысяч рублей.



Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».



Подозреваемую, 45-летнюю иностранку из одной среднеазиатской республики, взяли 11 апреля около десяти вечера на Будапештской улице. Похищенное у нее было изъято.

