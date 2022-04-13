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    В Петербурге впервые присвоили звание почетного мецената юрлицу

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    Заксобрание Петербурга на заседании 13 апреля поддержало присвоение звания «Почетный меценат» благотворительному фонду имени Погосяна Грачьи Мисаковича.

    «Сегодня, 13 апреля, в нашей стране отмечается День мецената и благотворителя, по-другому этот праздник называется еще День «спасибо», — сказал, представляя претендента, спикер парламента Александр Бельский.

    Представление о присвоении почетного звания благотворительному фонду имени Грачьи Погосяна направил получатель меценатской помощи — общественная организация ветеранов, пенсионеров, инвалидов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

    Глава парламента пояснил, что в 2017 году фонд занимался реализацией установки памятных объектов, активно поддерживает общественные инициативы, направленные на патриотическое воспитание детей.

    Бельский подчеркнул, что впервые звание присуждается юридическому лицу.

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