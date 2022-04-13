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    В отеле на юге Петербурга задержали жителя Удмуртии за встречу с мальчиком-проституткой

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    2 комментария

    Администратор отеля в Кировском районе Петербурга вызвала полицию после того, как к ней обратился подросток и заявил, что его изнасиловали в одном из номеров.

    Сотрудники правоохранительных органов прибыли в заведение на улице Швецова накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Однако обстоятельства пребывания в отеле пожаловавшегося администратору мальчика вызвали сомнение у силовиков. По предварительной информации, задержанный в номере, на которого указал 15-летний школьник, предъявил сотрудникам полиции переписку. Согласно ей он познакомился с несовершеннолетним через определённое сообщество в одном из мессенджеров и пригласил к себе в номер. Там якобы произошло половое сношение, за которое подросток получил денежное вознаграждение.

    Уроженца Удмуртии доставили в отдел.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (2)

    Cashmare
    из-за введенных санкций мальчик потребовал оплату в рублях, в чем ему было отказано, поэтому мальчик внёс дяденьку в список недружественных и ввел ответные санкции ))
    Инкогнито2021
    это какой то трэээшшш
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