В отеле на юге Петербурга задержали жителя Удмуртии за встречу с мальчиком-проституткой

Администратор отеля в Кировском районе Петербурга вызвала полицию после того, как к ней обратился подросток и заявил, что его изнасиловали в одном из номеров.



Сотрудники правоохранительных органов прибыли в заведение на улице Швецова накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Однако обстоятельства пребывания в отеле пожаловавшегося администратору мальчика вызвали сомнение у силовиков. По предварительной информации, задержанный в номере, на которого указал 15-летний школьник, предъявил сотрудникам полиции переписку. Согласно ей он познакомился с несовершеннолетним через определённое сообщество в одном из мессенджеров и пригласил к себе в номер. Там якобы произошло половое сношение, за которое подросток получил денежное вознаграждение.

