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    Тело семиклассника нашли в BMW в гаражном кооперативе на юге Петербурга

    14006
    4 комментария

    Полиция Красносельского района устанавливает обстоятельства гибели 16-летнего парня, тело которого нашли в боксе гаражного кооператива.

    В правоохранительные органы о ЧП в ГСК на улице Маршала Казакова накануне около половины седьмого сообщил охранник, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 апреля. Мужчина нашел в машине в задымленном гараже тело молодого человека.

    Прибывшие на место сотрудники скорой констатировали его смерть. Полицейские установили личность погибшего — это 16-летний местный житель, который числился в седьмом классе одной из красносельских школ, но фактически был на домашнем обучении и даже оставался на второй год.

    Мальчика воспитывал один 71-летний отец.

    Тело направлено в морг для установления причины смерти.

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    Комментарии (4)

    DEMOMON
    Ну вот. Теперь папаша может спокойно помереть. Да и возраст подходит.
    Opioman
    16 лет и 7 класс?
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