Тело семиклассника нашли в BMW в гаражном кооперативе на юге Петербурга

Полиция Красносельского района устанавливает обстоятельства гибели 16-летнего парня, тело которого нашли в боксе гаражного кооператива.



В правоохранительные органы о ЧП в ГСК на улице Маршала Казакова накануне около половины седьмого сообщил охранник, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 апреля. Мужчина нашел в машине в задымленном гараже тело молодого человека.



Прибывшие на место сотрудники скорой констатировали его смерть. Полицейские установили личность погибшего — это 16-летний местный житель, который числился в седьмом классе одной из красносельских школ, но фактически был на домашнем обучении и даже оставался на второй год.

