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    В Петербурге по-прежнему солнечно

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    2 комментария

    Среда, 13 апреля, для жителей Петербурга станет очередным солнечным днем. Без осадков и до +10.

    По данным Гидрометцентра, ветер днем будет умеренный, а воздух прогреется до +10 градусов. Осадков не ожидается, облачность переменная.

    К ночи снова станет слегка морозно, температура будет варьироваться от 0 до -2 градусов.

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    Комментарии (2)

    DEMOMON
    Задолбал холод по ночам.
    Экскомьюникадо
    Ну да неуч, потому что в системе координат которой находится СПб в апреле самое активное солнце.
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