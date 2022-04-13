YouTube успокаивает: сбои в работе сервисов устраняют

Разработчики устраняют неполадки в работе сервисов YouTube после сообщений о массовых сбоях. Об этом пресс-служба видеохостинга заявила 13 апреля.



«Если вы сейчас испытываете проблемы с использованием сервисов YouTube на различных устройствах, мы знаем об этом и работаем над устранением неполадок», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее пользователи из многих стран, включая Россию, сообщили о проблемах с доступом к YouTube. Сервис Downdetector зафиксировал наибольшее количество обращений из США. Поступали жалобы на работу сайта и приложения, а также просмотр видео.