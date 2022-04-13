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    YouTube успокаивает: сбои в работе сервисов устраняют

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    2 комментария

    Разработчики устраняют неполадки в работе сервисов YouTube после сообщений о массовых сбоях. Об этом пресс-служба видеохостинга заявила 13 апреля.

    «Если вы сейчас испытываете проблемы с использованием сервисов YouTube на различных устройствах, мы знаем об этом и работаем над устранением неполадок», — цитирует сообщение ТАСС.

    Ранее пользователи из многих стран, включая Россию, сообщили о проблемах с доступом к YouTube. Сервис Downdetector зафиксировал наибольшее количество обращений из США. Поступали жалобы на работу сайта и приложения, а также просмотр видео.

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    Комментарии (2)

    xepnuminu
    да вроде нормально всё.
    чернозём удобряют по плану
    hal9000
    да этот Ютуб..тоже знаете еще тот..вот я например начну смотреть как сделать скамейку..а дохожу уже до того что смотрю как размножаются комары..и нафиг мне эти комары сдались..??про скамейку уже и забываю..
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