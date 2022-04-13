Директор НИИ гриппа: в России не зафиксировали случаев заражения новым вариантом «омикрона» XE

Подтвержденных случаев инфицирования новым вариантом «омикрона» XE в России еще не было зафиксировано, в настоящее время уже обнаружено около девяти разнообразных штаммов COVID-19. Об этом 13 апреля сообщил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

«К настоящему моменту подтвержденных случаев инфекции этим [вариант XE] и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано. Следует отметить, что формирование рекомбинантных форм вирусов — распространенное и естественное явление. В настоящее время обнаружено не менее девяти рекомбинантных штаммов», — рассказал он ТАСС.

