Директор НИИ гриппа: в России не зафиксировали случаев заражения новым вариантом «омикрона» XE

Подтвержденных случаев инфицирования новым вариантом «омикрона» XE в России еще не было зафиксировано, в настоящее время уже обнаружено около девяти разнообразных штаммов COVID-19. Об этом 13 апреля сообщил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«К настоящему моменту подтвержденных случаев инфекции этим [вариант XE] и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано. Следует отметить, что формирование рекомбинантных форм вирусов — распространенное и естественное явление. В настоящее время обнаружено не менее девяти рекомбинантных штаммов», — рассказал он ТАСС.
Как отметил Лиознов, в СМИ активно распространяется информация ВОЗ о появлении нового варианта коронавируса — ХЕ. Он является рекомбинантным вирусом — гибридом двух разновидностей штамма «омикрон» — BA.1 и BA.2. Впервые он был обнаружен в январе 2022 года в Великобритании, и на сегодняшний день установлено около 640 случаев инфицирования этим вирусом. По результатам последних исследований оказалось, что новый вариант «омикрона» имеет способность к более быстрому росту в условиях in vitro, что позволяет предположить, что он более заразен, однако это требует дополнительных подтверждений.