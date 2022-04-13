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    Директор НИИ гриппа: в России не зафиксировали случаев заражения новым вариантом «омикрона» XE

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    6 комментариев

    Подтвержденных случаев инфицирования новым вариантом «омикрона» XE в России еще не было зафиксировано, в настоящее время уже обнаружено около девяти разнообразных штаммов COVID-19. Об этом 13 апреля сообщил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

    «К настоящему моменту подтвержденных случаев инфекции этим [вариант XE] и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано. Следует отметить, что формирование рекомбинантных форм вирусов — распространенное и естественное явление. В настоящее время обнаружено не менее девяти рекомбинантных штаммов», — рассказал он ТАСС.

    Как отметил Лиознов, в СМИ активно распространяется информация ВОЗ о появлении нового варианта коронавируса — ХЕ. Он является рекомбинантным вирусом — гибридом двух разновидностей штамма «омикрон» — BA.1 и BA.2. Впервые он был обнаружен в январе 2022 года в Великобритании, и на сегодняшний день установлено около 640 случаев инфицирования этим вирусом. По результатам последних исследований оказалось, что новый вариант «омикрона» имеет способность к более быстрому росту в условиях in vitro, что позволяет предположить, что он более заразен, однако это требует дополнительных подтверждений.

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    Комментарии (6)

    Свободу Лёхе!
    Шучу, как и всегда, прости, Господи, забыл я Тебя к Родителям добавить..)
    Свободу Лёхе!
    Доверия нет.., и ничего с этим не поделать! Человек сам должен сражаться за то, чтобы - выжить, хорошо если родители.. - обладают Инстинктом..
    Piter Russo
    Когда вы его выявите будет уже 10-12% уровень заражения..
    Слишком мало делается тестов на определение штамма вируса.
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