Самый очевидный шаг — купить, пока деньги совсем не подешевели, какой-то уверенно дорожающий актив. Для большинства выходом может быть недвижимость: в долгосрочной перспективе ее стоимость обычно растет. В нынешних условиях и такой классический «дешевеющий актив», как автомобиль, только дорожает.



Более амбициозный вариант — купить российские ценные бумаги, пока рынок, как говорят биржевики, еще «на низах». Когда экономика начнет оправляться от первого шока и разгоняться в новых условиях (а у нее нет иного выхода), активы тоже пойдут вверх. И те, кто успел вложиться на низшей точке, неплохо заработают.



Насущный вариант — дать финансовый импульс своему бизнесу и обойти конкурентов на повороте, встроившись в новую экономику. Пессимисты закрываются, а реалисты скупают задешево их оборудование, нанимают их людей и готовятся работать, осваивая опустевшие рынки. Кому-то просто надо «оттолкнуться от дна» и быстро закрыть долги или закупить подорожавшие исходники и сырье у поставщиков. И дальше все пойдет уже само.



Все это замечательно. Но остается неизменный вопрос: где взять деньги, чтобы сделать деньги?