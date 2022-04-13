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    Где взять деньги, чтобы сделать деньги?

    Объяснения

    Где взять деньги, чтобы сделать деньги?

    525

    Санкции, уход с рынка иностранных компаний, валютные ограничения, инфляция, рост ставок по кредитам... Кажется, вся экономика перевернулась, и способов заработать больше нет. Но, как говорят профессионалы, кризис — это не отсутствие возможностей, а появление новых. Их надо увидеть и воспользоваться ими.

    Фото: stock.adobe.com
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    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    1

    Где можно заработать?

    Самый очевидный шаг — купить, пока деньги совсем не подешевели, какой-то уверенно дорожающий актив. Для большинства выходом может быть недвижимость: в долгосрочной перспективе ее стоимость обычно растет. В нынешних условиях и такой классический «дешевеющий актив», как автомобиль, только дорожает.

    Более амбициозный вариант — купить российские ценные бумаги, пока рынок, как говорят биржевики, еще «на низах». Когда экономика начнет оправляться от первого шока и разгоняться в новых условиях (а у нее нет иного выхода), активы тоже пойдут вверх. И те, кто успел вложиться на низшей точке, неплохо заработают.

    Насущный вариант — дать финансовый импульс своему бизнесу и обойти конкурентов на повороте, встроившись в новую экономику. Пессимисты закрываются, а реалисты скупают задешево их оборудование, нанимают их людей и готовятся работать, осваивая опустевшие рынки. Кому-то просто надо «оттолкнуться от дна» и быстро закрыть долги или закупить подорожавшие исходники и сырье у поставщиков. И дальше все пойдет уже само.

    Все это замечательно. Но остается неизменный вопрос: где взять деньги, чтобы сделать деньги?

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    2

    Как дела с кредитами в новых экономических условиях?

    Обычный способ с кредитом, кажется, не работает. Когда ключевая ставка выросла вдвое, проценты по кредитам подскочили до 30–40%. В условиях нестабильной экономики вырос риск невозврата, и банки, чтобы подстраховаться, завышают ставки и требования к заемщикам.

    Но все зависит от того, как посчитать. Когда недвижимость готова подорожать в два раза, а акции могут подняться впятеро, когда привлекательное предложение может в любой момент исчезнуть или вырасти в цене, ставки по кредитам уже не кажутся такими большими. К тому же заемные средства используются сейчас, а погашать кредит надо будет в отложенной перспективе.

    Гораздо неприятнее то, что банки не хотят выдавать крупные суммы (а именно такие и нужны, чтобы запустить любой из перечисленных вариантов). Не хотят даже под большие проценты.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    3

    Чего не стоит делать?

    Кто-то решает пустить в дело резервы, начав продавать свою собственность. И совершает ошибку. Во-первых, продать быстро значит потерять в деньгах, сделав скидку за скорость. Во-вторых, за недвижимость надо держаться, ведь это стабильный и дорожающий актив, который может приносить деньги на сдаче в аренду. Продать значит обменять его на дешевеющие деньги.

    И все же, выход есть: можно получить и много денег на условиях, привлекательнее средних по рынку, и собственности не лишаться. Существует способ «вынуть» средства из недвижимости, не продавая ее.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    Почему сейчас нужен залоговый кредит?

    Когда недвижимость становится обеспечением по кредиту, выравниваются риски банка и заемщика, у которого появляется сразу несколько возможностей.

    Во-первых, такой кредит дешевле и его проще получить. Залог — это гарантия, снижающая риски невозврата для банка. Следовательно, снижаются проценты и стоимость кредита для заемщика.

    Во-вторых, доступны реально большие суммы — на уровне стоимости самой недвижимости. Этих денег хватит на любые серьезные задачи.

    В-третьих, низкий ежемесячный платеж — проценты ниже рынка, а сроки кредитования — дольше.

    В-четвертых, залоговая недвижимость, если сдавать ее внаем, может зарабатывать владельцу деньги на погашение кредита. А если покупкой тоже была недвижимость, то сделать это становится еще легче.

    Статистика Норвик Банка, специализирующегося на залоговых кредитах, подтверждает тренд: все чаще приходят те, кому отказывают в обычных кредитах, предлагают слишком высокие проценты или готовы дать лишь очень небольшую сумму. Кредит с обеспечением недвижимостью становится инструментом, который помогает использовать возможности нынешнего рынка и взять хороший старт в новых экономических условиях.

    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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    Где получить залоговый кредит?

    Оформить кредит под залог недвижимости в Норвик Банке на индивидуальных условиях можно даже онлайн, не посещая офис. Для этого необходимо оставить заявку на предварительный расчет на сайте.

    С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте norvikbank.ru.

    ПАО «Норвик Банк» осуществляет свою деятельность на основании Лицензии ЦБ РФ № 902 от 17 июля 2015 года.

    Текст предоставлен ПАО «Норвик Банк».

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    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
    Фото: stock.adobe.com
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