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    Среда джаза с Давидом Голощекиным

    Среда джаза с Давидом Голощёкиным: Houston Person — Moment To Moment

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    Moment To Moment — альбом американского джазового тенор-саксофониста Хьюстона Персона. В записи приняли участие: Terell Stafford (труба), John Di Martino (фортепьяно), Randy Johnston (гитара), Ray Drummond (контрабас) и Willie Jones III (ударные).

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    среда джаза

    «Фонтанка.ру»

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