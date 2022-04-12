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    Египет вводит уголовную ответственность за браки между несовершеннолетними

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    1 комментарий

    Власти Египта ввели уголовную ответственность за браки между лицами, не достигшими возраста 18 лет. Законопроект одобрил 12 апреля кабинет министров.

    Как было отмечено на заседании правительства, «детские браки являются преступлением, так как мужчина и женщина в этом возрасте психологически, культурно, умственно и физически еще не готовы нести ответственность за создание семьи и воспитание детей, поэтому эти вредные для общества практики должны быть запрещены», сообщает ТАСС.

    Проектом закона предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок не менее одного года и штрафа от 50 тыс. до 200 тыс. ег.ф. ($2 700 — $10 800), причем под уголовную ответственность подпадают не жених и невеста ввиду их возраста, а родители или опекуны, а также официально уполномоченные регистрировать их брак лица. Будущий закон запрещает регистрировать брачные договоры между детьми даже от имени их опекунов. Уголовному наказанию подлежат и те, кто подстрекает детей к этому противоправному действию.

    Кроме того, законопроект требует от нотариусов немедленно уведомлять прокуратуру о любых попытках зарегистрировать брак между парами, где хотя бы один из них младше 18 лет. За сокрытие такого рода фактов предусмотрено лишение свободы на срок не менее шести месяцев, а также штраф от 20 тыс. до 50 тыс. ег.ф. ($1 100 — $2 700).

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    Комментарии (1)

    hal9000
    Не хочу женится ..хочу учится...!
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