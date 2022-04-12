ЦСКА задавил СКА в Москве. Теперь все решится в последнем матче в Петербурге

СКА был в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина, но не сумел воспользоваться этой возможностью. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как ЦСКА вернул серию в Петербург для решающего матча.



Фото: автор Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться





После мощного шестого матча в Петербурге, казалось, что инициатива перешла к СКА. Армейцы с Невы сыграли едва ли не лучший матч в сезоне и повели в серии 3–2. Для выхода в финал нужна была всего одна победа. Но ЦСКА был явно против, хотя главный тренер Сергей Федоров не сделал ни одной перестановки в составе. Главное отличие было в настрое столичного коллектива.

У СКА в первое звено вновь вернулся Андрей Кузьменко, а Евгений Тимкин — в третье. У ЦСКА, несмотря на поражение в предыдущем матче, Сергей Федоров решил ничего не менять.



Московские армейцы вышли на игру заведенными. Игра проходила преимущественно в зоне петербуржцев. Но благодаря плотной игре без особых ошибок шайба до ворот Ларса Юханссона нечасто доходила. Самый опасный момент произошел на 8-й минуте, когда СКА не смог выйти из своей зоны и Максим Соркин с передачи Александра Попова в упор бросал в Юханссона. Вновь лучшим образом себя проявляло третье звено ЦСКА.

Своего столичные армейцы добились максимально неожиданно. На 16-й минуте Михаил Григоренко бросил сразу после выигранного вбрасывания и сумел застать врасплох голкипера СКА. Помимо просто важного гола, этот точный бросок вывел Григоренко в лидеры лучших снайперов ЦСКА в истории КХЛ (92 шайбы).

Москвичи завершили первый период с подавляющим преимуществом, и по статистике, совершив 15 бросков по воротам против четырех у СКА. И это при том, что команда Сергея Федорова ни разу не играла в большинстве.

Во втором периоде уже петербуржцы прибавили в активности. Команды сыграли в формате «4 на 4» из-за обоюдного удаления. СКА стал чаще заходить в зону соперника и бросать. Такое упорство, в конце концов, и принесло успех. Валентин Зыков был очень настойчив перед воротами Ивана Федотова: с первого броска попал в щиток, но забрал отскок и пробил точно в цель.



На старте третьего периода ЦСКА вновь вышел вперед. И снова после вбрасывания. Виталий Абрамов забил с передачи Павла Карнаухова. СКА почти сразу получил возможность отыграться: Антон Слепышев присел в штрафбокс на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой. Петербуржцы хорошо контролировали шайбу, но бросить нормально защитники ЦСКА не позволили. В одном из моментов пострадал тренер ЦСКА Равиль Якубов: неудачно выброшенная кем-то из хоккеистов шайба до крови рассекла ему бровь.

За минуту до конца Роман Ротенберг сменил голкипера на шестого полевого игрока, но СКА только пропустил третью шайбу в пустые ворота. Финальный свисток зафиксировал 3:1 в пользу ЦСКА и 3–3 в серии.

— Это была хорошая равная игра, — заявил после матча Роман Ротенберг. — Сегодня допустили на одну ошибку больше, будем работать над ошибками. Нас ждёт седьмой матч — это счастье в хоккее. Будем играть дома, с нетерпением ждём следующей встречи. Нас ждёт самый интересный матч — седьмой, мы весь год работали, чтобы сыграть в такой игре. Точно не сидело в голове, что у нас есть право на ошибку. Все хотели победить. Играем с сильным соперником, надо преодолевать трудности, оборону. Стандарты — сильная сторона соперника, мы это прекрасно понимаем. Улучшим этот момент и будем сильнее.



Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров признался, что для его команды серия со СКА стала новым опытом.

— Не скажу, что мы сыграли самый лёгкий матч, — заявил Федоров. — Сложный матч, получили определённый опыт, в этом году мы не были в такой ситуации. Рад за ребят, выдержали давление подготовки к матчу, сам матч. Немного добавили во втором, хотя в третьем сыграли как просили. Ребят с победой, ребята из СКА тоже показали определённый уровень. Слаженная команда, много мастерства. Сложно против движения шайбы играть, она всегда будет ходить быстрее. Сегодня мы смогли перевести шайбу в зону соперника и своими активными действиям заставить соперника немного ошибаться. Посмотрим, как будет в Питере, главное, чтобы потусторонние силы не вмешались, чтобы хоккеисты решали на льду судьбу этого матча.

Теперь все решится в Петербурге 14 апреля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

