СКА проиграл ЦСКА в шестом матче серии. Теперь все решится в Петербурге

Поражением петербургского хоккейного клуба СКА завершился шестой матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Москве 12 апреля. Столичная команда выиграла со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
Голы у ЦСКА забили Михаил Григоренко (16 и 60 минуты) и Виталий Абрамов (42). Автором единственной шайбы у петербургского клуба стал Валентин Зыков (39).
Таким образом, счет в серии сравнялся 3–3. Седьмая игра, которая пройдет в Петербурге 14 апреля, станет решающей. Ее победители выйдут в финал Кубка Гагарина. Ранее первым участником финала стал магнитогорский «Металлург».