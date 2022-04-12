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    СКА проиграл ЦСКА в шестом матче серии. Теперь все решится в Петербурге

    1930
    1 комментарий

    Поражением петербургского хоккейного клуба СКА завершился шестой матч финала Западной конференции КХЛ против ЦСКА. Встреча проходила в Москве 12 апреля. Столичная команда выиграла со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

    Голы у ЦСКА забили Михаил Григоренко (16 и 60 минуты) и Виталий Абрамов (42). Автором единственной шайбы у петербургского клуба стал Валентин Зыков (39).

    Таким образом, счет в серии сравнялся 3–3. Седьмая игра, которая пройдет в Петербурге 14 апреля, станет решающей. Ее победители выйдут в финал Кубка Гагарина. Ранее первым участником финала стал магнитогорский «Металлург».

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    Комментарии (1)

    Савва Морозов
    Классное рубилово!
    Послезавтра будет Суперклассное рубилово!
    Последние два матча - минимум нарушений, но сплошь силовые.
    Обе команды теряли моменты.
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