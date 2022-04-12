Число пожертвований в благотворительные фонды в марте резко снизилось

В марте число пожертвований в благотворительные фонды резко сократилось по сравнению с февралём. Платежи упали по всем направлениям работы НКО — как разовые, так и рекуррентные. Об этом говорится в исследовании платформы «Если быть точным» (создана фондом «Нужна помощь»), сообщает АСИ.

Аналитики отметили, что у организаций, которые помогают социально уязвимым группам населения, в марте по сравнению с февралем на 40% сократилось количество разовых и на 54% — рекуррентных пожертвований. При этом средний чек пожертвования вырос с 894 рублей в феврале до 990 рублей в марте.



Средний размер пожертвования для правозащитных организаций вырос значительно в сравнении с другими направлениями — с 950 рублей в феврале до 1399 рублей в марте. В большей степени это произошло за счет увеличения размера разовых пожертвований (+477 рублей по сравнению с февралем). В то же время их количество практически не изменилось (–9%), а вот число рекуррентных платежей уменьшилось более чем в два раза (на 61%).

У организаций, занимающихся проблемами экологии, сильная отрицательная динамика в количестве разовых (–57%) и рекуррентных (–49%) платежей. Средний размер пожертвования практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем: 729 рублей — в феврале и 759 рублей — в марте.

В организациях, которые помогают больным людям, двукратное падение количества и разовых (–54%), и рекуррентных (–53%) платежей. Среднее пожертвование при этом выросло с 811 рублей до 914 рублей.

По словам Алёны Удаленковой, менеджера по работе с частными донорами фонда «Нужна помощь», в марте пожертвования отклонялись в основном из-за того, что на карте донора не было средств.

